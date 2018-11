Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi protestatari #rezist, in frunte cu fostul jurnalist Malin Bot si cu Mihai Dide, protestatarul care se bucura zilele trecute de moartea unui jandarm, au vandalizat sambata locuinta deputatului PSD Florin Iordache. Acestia au scris cu vopea pe poarta "M..E" si au limit afise pe usa garajului.Vandalizarea…

- Deputatii PSD-ALDE au sfidat forurile europene si au votat in continuare modificarea legislatiei penale, sustinand de la tribuna Parlamentului ca vor o tara independenta care se conduce singura. Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justitiei, a aratat degetul mijlociu Opozitiei.

- Protestarii #Rezist au facut circ in fața casei Avocatului Poporului, Victor Ciorbea. Aceștia au pus in scena un pamflet in fața casei lui Ciorbea in care satirizeaza activitațile acestuia.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD - Liviu Dragnea vrea doua ședințe CEx: una politica, alta privind…

- Șansele ca ieri sa ne dublam din nou investiția ne-au fost anulate de remiza alba neașteptata inregistrata intre Liverpool și Mancheter City, un meci care a lasat de dorit din toate punctele de vedere. Am mizat pe schimbarea tabelei de doua ori in meci dar dduelul de pe „Anfield” s-a incheiat 0-0. Celelalte…

- Cristian Mihai Dide, membru al miscarii #Rezist, s-a prezentat marti la Parchetul General, unde a solicitat demararea unei anchete in legatura cu incidentul in care au fost implicati un grup de protestatari si presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu.

- Autorul alertei false cu bomba de la Parlament a fost reținut de poliție. Este vorba de un barbat in varsta de 47 de ani. Acesta a sunat la 112 și a comunicat ca sediul Parlamentului ar fi minat.

- Presa independenta a dezvaluit, cu documente din surse deschise, cum ar spune colegii noștri de culegere de informații de la SRI, ca liderii gruparii Rezist, cei mai agresivi, un fel de Miron Cozma ai societații civile, incaseaza sume frumușele printr-o șmecherie clasica adaptata vremurilor de on line…