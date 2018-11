Stiri pe aceeasi tema

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron (La Republique en Marche) va trimite reprezentanti la congresul liberalilor europeni, facand astfel un pas important catre o posibila alianta cu grupul liberal ALDE, in cadrul demersurilor prin care liderul de la Elysee cauta aliati pentru alegerile…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron (La Republique en Marche) va trimite reprezentanti la congresul liberalilor europeni, facand astfel un pas important catre o posibila alianta cu grupul liberal ALDE, in cadrul demersurilor prin care liderul de la Elysee cauta aliati

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca opinia critica a Comisiei de la Venetia pe tema modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala confirma ingrijorarile exprimate de Parchetul General. Lazar critica si prevederile legale cu privire la numirea si revocarea procurorilor de rang…

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a semnalat joi ca si-a gasit, în sfârsit, parteneri în afara Frantei în vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza dpa

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, a semnalat joi ca si-a gasit, in sfarsit, parteneri in afara Frantei in vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza agenția DPA si publicatia Liberation, printre cei care se alatura initiativei presedintelui…

- Partidul de centru al presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM), a semnalat joi ca si-a gasit, in sfarsit, parteneri in afara Frantei in vederea alegerilor europarlamentare de anul viitor, relateaza dpa si publicatia

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, si formatiunea de extrema dreapta Adunarea Nationala (fostul Front National) condusa de Marine Le Pen sunt practic la egalitate in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, releva un sondaj publicat vineri…

- Partidul presedintelui francez Emmanuel Macron, La Republique en Marche, si formatiunea de extrema dreapta Adunarea Nationala (fostul Front National) condusa de Marine Le Pen sunt practic la egalitate in intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, releva un sondaj publicat vineri…