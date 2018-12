Probleme pe DN18 Sighet – Moisei și DN17C, zona Săcel Drumul național 18, porțiunea cuprinsa intre Sighetu Marmației și Moisei, incepe sa aiba unele probleme. Din aceasta cauza șoferilor le este recomandat de catre Serviciul Rutier Maramureș sa manifeste maxima atenție, pentru a nu exista probleme nedorite. Atenție trebuie și pentru DN17C, care leaga Maramureșul de Bistrița-Nasaud, in zona Sacel. Acolo, aproape de ieșirea spre Moisei, exista un podeț unde au aparut probleme, fiind facuta semnalizarea corespunzatoare. La toate acestea se adauga gropile de pe acest drum național. Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

