Stiri pe aceeasi tema

- Noi probleme la Autostrada Sebeș-Turda. Au aparut alunecari de teren pe lotul 4, care inca nici nu a fost deschis circulației. O porțiune din malul de susținere a luat-o la vale, iar muncitorii fac eforturi pentru a stabiliza pamantul.

- In baza unui raport operativ transmis in data de 29 martie 2018 de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Murgesti, o comisie numita prin ordin al prefectului s-a deplasat in localitatea amintita, unde a fost semnalata producerea unor alunecari de teren care au afectat Drumul Comunal 174 si Drumul…

- In baza unui raport operativ transmis in data de 29 martie 2018 de Comitetul Local pentru Situații de Urgența Murgești, o comisie numita prin ordin al prefectului s-a deplasat in localitatea amintita, unde a fost semnalata producerea unor alunecari de teren care au afectat Drumul Comunal 174 și Drumul…

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul I. Antreprenorul Pizzarotti mobilizeaza cele mai mari forțe la podul peste raul Mureș, din satul Limba, comuna Ciugud, unde continua montarea grinzilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat, la inceputul lunii martie, la Alba Iulia, ca și-a fixat ca obiectiv…

- Au aparut primele probleme pe lotul 4 al Autostrazii Sebes - Turda, chiar inainte de receptie. Pe o portiune de cativa zeci metri au aparut crapaturi pe margini intr-o zona cu alunecare de taluz.

- Noi probleme au fost semnalate in aceste zile pe Autostrada Sebeș – Turda. Dupa ce au inceput reparațiile pe porțiunea din Lotul 3 „alunecoasa ca gresia” și pe Lotul 4 sunt necesare intervenții. Marginea...

- Noi probleme au fost semnalate in aceste zile pe Autostrada Sebeș – Turda. Dupa ce au inceput reparațiile pe porțiunea din Lotul 3 „alunecoasa ca gresia” și pe Lotul 4 sunt necesare intervenții. Marginea șoselei a inceput sa crape iar taluzul a luat-o la vale. Constructorul spune ca problemele vor fi…

- Dupa lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda, pe care oficialii de la Drumuri nu au vrut sa il receptioneze din cauza „alunecarii ca pe gresie”, si lotul 4 pare ca are probleme. Lotul 4 al Autostrazii Sebes – Turda, finalizat in proportie de 99%, a inceput sa se crape pe margini intr-o zona cu […]

- Alunecarile de teren fac prapad si la Glodeni.Si comuna damboviteana Glo-deni se confrunta cu probleme destul de grave. O familie a fost deja evacuata pentru ca locuita a fost grav afectata de alunecarile de teren. Livezile si drumurile comunale s-au transformat in ade-varate cratere iar pomii fructiferi…

- Autoritatile locale au evacuat o familie in comuna damboviteana Glodeni, dupa ce o casa a fost distrusa de alunecarile de teren produse in urma cu trei zile. Anuntul a fost facut, joi, de senatorul Adrian Tutuianu, la intalnirea autoritatilor locale din judet cu premierul Viorica Dancila.

- Probleme cu alunecari de teren in judetul Dambovita sunt in doua localitati, la Vladeni Dambovita unde 14 case sunt in pericol de prabusire si au fost evacuate familiile care locuiau in ele, precum si la Glodeni, unde a fost evacuata o familie, a anuntat, joi, senatorul Adrian Tutuianu, la intalnirea…

- Alunecarile de teren fac prapad și la Glodeni. Și comuna dambovițeana Glodeni se confrunta cu probleme destul de grave. O familie a fost deja evacuata pentru ca locuița a fost grav afectata de alunecarile de teren. Livezile și drumurile comunale s-au transformat in adevarate cratere iar pomii fructiferi…

- Cele mai recente imagini de la Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 1, arata ca la podul de peste raul Mureș se lucreaza in continuare la montarea grinzilor. In pozele și filmarile de mai jos se pot doua macarale detașate in teren și stadiul lucrarilor la data de 22 martie 2018. In zonele neinundate din zona…

- Forta alunecarilor de teren este devastatoare in comuna damboviteana Valeni Dambovita. In urma alunecarii de teren din satul Valeni, punctul Lunca, 10 gospodarii au fost evacuate din cele 14 grav afectate, reteau de electricitate a fost avariata precum si cea de apa potabila dar si drumul de acces.…

- Cele mai recente imagini de la Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 1, arata ca la podul de peste raul Ampoi urmeaza sa se monteze grinzile, dupa ce au fost finalizați pilonii. In pozele și filmarile de mai jos se pot doua macarale detașate in teren și stadiul lucrarilor la data de 20 martie 2018. Podul peste…

- Alunecarile de teren iau amploare in comuna dambovițeana Valeni , trei familii fiind evacuate iar opt gospodarii afectate. In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovița, in punctul…

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1: O Foreza este inundata de raul Mureș, in zona viitorului pod de la Limba, dupa ce apele raului au crescut mult in ultimele zile, din cauza ploilor abundente, caderilor de pe versanți și topirii bruște a zapezilor. Cotele raului Mureș sunt in scadere, insa pe zona inundata,…

- Presedintele clubului PAOK, omul de afaceri eleno-rus Ivan Savvidis, a intrat pe gazon dupa ce fundasul capverdian Fernando Varela (ex-Steaua) a înscris un gol ce parea sa aduca victoria echipei sale în meciul cu AEK Atena, însa arbitrul Georgios

- Cateva imagini și o scurta filmare aeriana cu zona nodului Alba Iulia Nord (zona Paraul Iovului), parte din lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda (constructor Impresa Pizzarotti), prezinta stadiul lucrarilor pe acest segment, la inceputul lunii martie. Așa cum se poate observa din imagini, stadiul…

- *Exproprieri suplimentare pe Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 2: LISTA proprietarilor și VALOAREA despagubirilor Guvernul a lansat in dezbatere publica Proiectul de Hotarare privind declanșarea procedurilor ...

- Tirrena Scavi, antreprenorul care a executat lucrarile la lotul 3 al Autostrazii Sebes – Turda (A10), risca sa ramana fara contract dupa ce a construit in proportie de 99%. Oficialii de la Drumuri iau in considerare scenariul rezilierii in conditiile in care constructorul italian nu remediaza problemele…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a facut publice alte imagini cu lucrari in desfasurare pe Autostrada Sebes-Turda. Au fost ilustrate operatiuni de pe lotul 4, Decea – Turda, pentru care ar fi urmat receptia lucrarilor in februarie, respectiv pe lotul 1, unde recent a fost…

- Inspectia in vederea receptiei pe lotul 4 al autostrazii Sebes - Turda ar putea fi facuta abia in martie, pentru ca acolo nu s-au terminat lucrarile, insa, chiar daca acest tronson va fi receptionat, nu se va putea deschide circulatia in zona pana cand nu va fi finalizat si lotul 3, pentru ca lotul…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat o filmare aeriana pe forumul pe unde merg .ro cu A10, Autostrada Sebeș-Turda, lotul 4, din apropiere de Turda, la joncțiunea dintre A10 si Autostrada Transilvania (A3). La inceputul lunii februarie pe lotul 4 al A10 se executau lucrari pentru realizarea șanțurilor,…

- Cele mai recente imagini de la Autostrada Sebeș-Turda, Lotul 1, arata ca la podul de peste raul Ampoi au fost finalizați pilonii. In pozele și filmul de mai jos se poate vedea stadiul lucrarii la data de 10 februarie 2018. Aici urmeaza sa fie pusa umplutura pana la nivelul pilonilor și sa se monteze…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat noi imagini de pe Lotul 4 al Autostrazii Sebes-Turda, adica segmentul de 16 kilometri dintre Decea si Turda, cel pentru care ar urma sa se faca receptia lucrarilor, in februarie. CNAIR a precizat, pentru Alba24, inainte de verificarile…

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul 2. Joi, 1 februarie, chiar daca vremea era buna, iar pamantul a inceput sa se dezghețe pe lotul 2 al Autostrazii Sebeș-Turda, majoritatea porțiunilor pareau abandonate. Utilajele pareau ”inghețate” și se lucra doar in doua locuri. Dincolo de Beldiu, in jurul km 32, o echipa…

- Ministerul Finantelor publica, in data de 25 a fiecarei luni, executia bugetara aferenta lunii anterioare. Ieri, 25 ianuarie, Finantele ar fi trebuit sa publice executia bugetara pentru anul trecut, insa aceasta intarzie sa apara.

- Autostrada Sebeș-Turda, lotul 1: Italienii de la Pizzaroti s-au mobilizat, la inceput de an, pentru construcția podului de peste raul Mureș aflat pe raza localitații Limba din comuna Ciugud, de pe lotul 1, care se intinde de la Sebeș la Paraul Iovului și are 17 kilometri. Marți, 23 ianuarie, in jurul…

- Autostrada Sebeș-Turda: Se fac ultimele lucrari pe lotul 4, intre nodurile rutiere de la Decea, respectiv Turda. Se executa operatiuni de montare a parapetilor, a camerelor de supraveghere si de executie a drumului tehnologic. Inaugurarea acestui lot este estimata pentru primavara, cel mai probabil…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes - Turda.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe se afla de astazi intr-o vizita oficiala in Romania. Japonia este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai Romaniei, sprijinind masiv, cu asistenta financiara si tehnica, procesul de reforme din tara noastra.

- Cel putin 17 persoane au murit in urma ploilor abudente din sudul Californiei care au dus la inundatii si aluncari de teren, a anuntat, miercuri, seriful din Santa Barbara, Bill Brown, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Vedeta americana de televiziune Oprah Winfrey a postat pe contul personal de Instagram imagini sfașietoare cu alunecarile de teren din apropierea locuinței sale. Citește și: Partenerul de viața al lui Oprah Winfrey: „Va candida cu siguranța la președinție“. Sudul Californiei este puternic afectat de…

- Inundatiile severe si alunecarile de teren din statul american California continua sa faca victime.Numarul mortilor a ajuns la 17. Autoritatile locale au anuntat si ca 13 oameni au fost dati disparuti.Fortele de ordine au lansat operațiuni de salvare de amploare.

- O portiune de 12 kilometri din autostrada Sebes-Turda trebuia deschisa ieri, insa inspectorii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au constatat ca lucrarile nu sunt conforme și au luat decizia amanarii, din nou, a deschiderii. Lotul 3 are o lungime de 12,5 kilometri…

- Numarul persoanelor decedate in urma alunecarilor de teren produse in sudul Californiei a crescut la 17, a anuntat seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. ''Este o coincidenta ca se intampla sa avem 17 decese si 17 persoane disparute'', a spus Brown…

- California ramane victima capriciilor vremii. 13 oameni și-au pierdut viața in alunecari de teren. Asta, la numai o luna dupa ce statul american a fost afectat de cele mai intense incendii de padure din ultimele doua decenii.

- Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, a precizat ca au fost gasite neconformitați: ”S-a amanat (receptia - n.r.). Practic s-a respins, dar in termeni tehnici se numeste amanarea receptiei. Au la dispozitie 90 de zile, dar in aceste 90 de zile se va tine cont si de starea vremii. Ca atare,…

- Șoferii care s-au bucurat atunci cand au aflat ca Lotul 3 al autostrazii Sebeș-Turda a fost finalizat au primit marți o veste proasta. Primele inspecții asupra segmentului dintre Aiud și Decea arata ca exista numeroase neregularitați cu privire la siguranța rutiera și, astfel, circulația nu poate fi…

- Comisia de receptie a CNAIR a descoperit mai multe elemente neconforme cu ocazia receptiei efectuate marti pe tronsonul dintre Aiud si Decea al Autostrazii Sebes - Turda. Purtatorul de cuvant al companiei, Alin Serbanescu, a precizat ca deschiderea ciculatiei ar putea deveni realitate in luna martie.

- Comisia de receptie a CNAIR a descoperit mai multe elemente neconforme cu ocazia receptiei efectuate marti pe tronsonul dintre Aiud si Decea al Autostrazii Sebes - Turda. Purtatorul de cuvant al companiei, Alin Serbanescu, a precizat ca deschiderea ciculatiei ar putea deveni realitate in luna martie.

- Mai multe neconformitați au fost constate, marți, pe lotul trei al Autostrazii Sebeș-Turda, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspecții efectuate in vederea recepționarii tronsonului, iar elementele pentru siguranța rutiera nu sunt intrunite. Pe acest tronson se…

- O echipa a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este prezenta marti, 9 ianuarie, pe Autostrada Sebes-Turda, pentru efectuarea receptiei oficiale a tronsonului de 12,5 kilometri dintre Aiud si Decea.

- In cadrul inspecției echipei de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), marți dimineața, pe Autostrada Sebeș-Turda, s-a efectuat prima tura oficiala pe lotul 3, cu o lungime de 12,5 kilometri, care se intinde de la Aiud la Decea. Oficialii CNADNR sunt prezenți aici pentru…

- In cadrul inspecției efectuate de reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), marți dimineața, pe Autostrada Sebeș-Turda, s-a efectuat prima tura oficiala pe lotul 3, cu o lungime de 12,5 kilometri, care se intinde de la Aiud la Decea. Oficialii CNADNR sunt…

- In cadrul inspecției efectuate de o echipa a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), marți dimineața, pe Autostrada Sebeș-Turda, s-a efectuat prima tura oficiala pe lotul 3, cu o lungime de 12,5 kilometri, care se intinde de la Aiud la Decea. Oficialii CNADNR sunt prezenți…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor PORR, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe tronsonul dintre Decea și Turda. Lucrarile ar putea fi recepționate in luna februarie, potrivit informațiilor…

- Dupa toate probabilitatile, el se va transfera la Gaz Metan Medias, componenta a Ligii 1 de baschet masculin. „Sergiu Pop a ajuns la un acord cu conducerea clubului pentru a i se permite sa incerce o alta provocare in cariera. Pe aceasta cale, CSM Oradea ii mulțumește lui Sergiu pentru contribuția…

- Presedintele CS Municipal, Serban Sere, afirma ca lotul va trebui completat din aceste motive. „In mod cert, trebuie sa transferam alti jucatori in locul celor doi. Campionatul este lung si nu putem sa ramanem cu numai cinci straini in echipa. Vom analiza variantele posibile si vom…