Potrivit CNAB, operarea aeronavelor se face in conditii de iarna. "Se degivreaza aeronavele inainte de decolare, ceea ce poate conduce la intarzieri de pana la 30 de minute", anunta compania.

De asemenea, se intervine constant pentru deszapezire la piste, platforme si cai de rulare.

Pana la acesta ora nu sunt curse anulate.

Saptesprezece judete sunt, miercuri, pana la ora 20.00, sub cod galben de ninsori viscolite, depuneri de zapada, gheata si intensificari ale vantului. In plus, de miercuri seara pana vineri dimineata, vremea va fi deosebit de rece in toata tara, iar…