- Procurorii si politistii s-au intors, miercuri dimineata, pentru cea de-a sasea zi de perchezitii in locuința din Caracal a lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu...

- Procurorii și polițiștii au reluat, joi, cautarile in casa din Caracal a lui Gheorghe Dinca, pentru a șaptea zi consecutiva. Barbatul a fost adus ca in fiecare din zilele anterioare pentru a asista la cautari. Joi se implinesc doua saptamani de la momentul in care Alexandra Maceșanu a sunat la 112 anunțand…

- Tratament diferențiat - de asta au parte familiile victimelor criminalului de la Caracal. Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu, 18 ani, și Alexandra Maceșanu, 15 ani. Daca familia Alexandrei a fost sunata personal de ministrul Justiției sa fie notificata cu privire la faptul…

- Procurorii DIICOT care se ocupa de anchetarea crimelor din Caracal au reluat, luni dimineața, cautarile in casa și curtea lui Gheorghe Dinca. Anchetatorii au reluat cautarile, luni, dupa ce duminica au ridicat duminica noi probe care urmeaza sa fie analizate. DIICOT a anunțat, printr-un comunicat de…

- Un moment emotionant a avut loc in timpul concertului sustinut de DJ Don Diablo, la UNTOLD, in timpul noptii de sambata spre duminica, acesta dedicand o piesa Alexandrei, fata ucisa la Caracal. „Ne vei lipsi, nu vei fi uitata, oriunde ai fi”, a fost mesajul rostit de pe scena Cluj Arena, in timpul concertului…

- Cazul crimelor de la Caracal se complica. Se pare ca este intradevar vorba despre un criminal in serie, o varianta lansata inca de la inceput. Procurorii au indicii, in baza probelor analizate, ca Gheorghe Dinca ar fi facut și o a treia victima pe langa Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, au declarat…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal acuzat in cazul disparitiei adolescentei Alexandra Macesanu a fost audiat timp de mai multe ore in noaptea de joi spre vineri la DIICOT Bucuresti, avocatul sau afirmand ca acesta si-a mentinut declaratiile privind uciderea fetei dar si a celeilalte tinere, Luiza…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de crimele de la Caracal, susține ca apelurile la 112 facute de Alexandra au fost efectuate de pe telefonul lui. Cu toate acestea, Dinca nu recunoaște ca le-ar fi cunoscut sau ca le-ar fi ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu. „El pledeaza pentru…