Stiri pe aceeasi tema

- Economia Italiei s-a contractat in trimestrul trei din 2018, pentru prima data in ultimii patru ani, din cauza scaderii cererii pe plan intern, arata datele revizuite publicate vineri de Institutul National de Statistica (Istat), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Scăderea trimestrială…

- Membrii Consiliului Bancii Nationale a Romaniei au remarcat, in sedinta de politica monetara a Consiliului de administratie al BNR, diminuarea puternica a ritmului de crestere a economiei fata de anul trecut. Institutul Naţional de Statistică a menţinut miercuri estimările referitoare…

- In al doilea trimestru al acestui an, fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 4,1% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier, potrivit datelor provizorii (2), transmise miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Rata anuala de crestere a economiei Turciei a incetinit la 5,2% in trimestrul doi din 2018, in timp ce pe ansamblul anului trecut PIB-ul a inregistrat un avans de 7,4%, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica (TurkStat), transmite Reuters. Analiştii cred că…

- Noua prognoza a ING Bank Romania este ca economia țarii noastre va crește in acest an cu 3,8%, estimare cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul anterior, datorita cifrelor anunțate de Institutul Național de Statistica (INS), relateaza mediadax.SURSE - Omul care poate decide jocurile in PSD:…