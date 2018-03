PROBLEME la BMW: Suspiciuni, manipulare emisii poluante Procurorii germani au anuntat marti ca au efectuat perchezitii la sediul din Munchen al constructorului auto german BMW precum si la o uzina BMW din Austria in cadrul unei anchete cu privire la posibila utilizare a unor programe software capabile sa manipuleze emisiile poluante, informeaza Reuters. Separat, BMW a confirmat aceste perchezitii precizand ca procurarii au fost interesati de existenta unor programe software 'integrate in mod eronat' in aproximativ 11.400 de exemplare BMW seria 7 si BMW M550 echipate cu motoare diesel. Constructorul auto german a reamintit ca in luna… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

