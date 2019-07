Stiri pe aceeasi tema

- (P) Multe femei aleg sa isi planifice venirea pe lume a unui copil cu mult inainte de momentul conceptiei: dincolo de pregatirea emotionala, foarte importanta este si pregatirea corpului, pentru a reduce la minimum riscul expunerii bebelusului la substante toxice si pentru a creste sansele unei sarcini…

- Cristina Ich a fost ceruta in casatorie vara trecuta in Mexic și, mult timp a pastrat misterul in privința logodnicului sau. Intr-un final, s-a aflat ca bloggerița se iubește cu nimeni-altul decat Alex Pițurca și, la un an de la inceperea poveștii de dragoste, cei doi au ganduri mari in privința relației…

- Anca Serea se afla pe ultima suta de metri cu cea de-a șasea sarcina. Viitoarea mamica și soțul ei așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Aceasta a fost invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, unde a recunoscut ca in aceasta perioada se cam plictisește, pe motiv ca nu mai este la fel de…

- Frumoasa moldoveanca, supranumita "Angelina Jolie de Romania", lesne de ințele de ce, este insarcinata cu Alex Pițurca, fiul lui Victor Pițurca, fostul antrenor al naționalei de fotbal, scrie click.ro. In mai puțin de doua luni, Cristina Ich va aduce pe lume un baiețel. Citeste si Cristina…

- Este una dintre cele mai frumoase femei de la noi, dar și una dintre cele mai... grijulii! Cristina ICH este cea care ii da clasa oricarui gentleman, prin felul in care iși rasfața iubitul, pe nimeni altul decat Alex Pițurca.

- Sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz și toți viseaza la o poveste de iubire ca a lor! Alex Pițurca și Cristina Ich au o relație asumata și nu se zgarcesc la gesturi tandre in public.