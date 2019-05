Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au facut un nou pas important in relația lor. Cei doi s-au mutat impreuna. Lucrurile sunt din ce in ce mai serioase in relația dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama. Bruneta și actualul ei iubit s-au mutat impreuna, in vila acesteia, potrivit click.ro. Desi emisiunea…

- Claudia Pavel a marturisit ca a fost invitata la nunta pe care Brigitte Sfat o va face cu Florin Pastrama. Cantareața Claudia Pavel și Brigitte Sfat s-au certat la cuțite și și-au adus acuzații grave la show-ul Ferma, din care au facut parte. Cu toate acestea, Claudia Pavel a marturisit, la emisiunea…

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ales deja și cine le vor fi nași de nunta. Fosta soție a lui Ilie Nastase s-a gandit ca primul pe lista de nași sa fie cantarețul Jorge, cu care s-a ințeles foarte bine la show-ul Ferma. "M-am gandit sa te pun pe tine. Tu ne-ai ursit. Dar tu vei fi primul…

- Ieșita de la show-ul Ferma, de la Pro TV, Brigitte Sfat iui duce dorul actualului ei iubit, Florin Pastrama, cel care inca face parte din concurs. Brigitte Sfat este mai indragostita ca niciodata de Florin Pastrama, barbatul care a reușit sa o cucereasca in timpul filmarilor la show-ul Ferma. Brigitte…

- Brigitte Sfat a fost eliminata din cadrul proiectului din care face parte, iar colegii sai nu au rezistat foarte mult pana nu au avut o reactie. Cea mai interesanta, insa, este cea a lui Catalin Morosanu, despre care se stie ca bruneta a fost indragostita.

- Vestea ca Brigitte Sfat si Florin Pastrama vor face nunta a uimit pe toata lumea. Cei doi au fost surprinsi in timp ce si-au cumparat verighetele, iar lucrurile par cat se poate de serioase intre ei.

- Bomba anului in showbiz. Brigitte Sfat si Florin Pastrama se pregatesc de nunta. Chiar daca pusini erau cei care credeau in relatia lor, iata ca lucrurile sunt cat se poate de serioase, iar cei doi amorezi vor deja sa faca pasul cel mare.