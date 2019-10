Stiri pe aceeasi tema

- Rolf Mutzenich, liderul grupului social-democrat (SPD) din Bundestag, a cerut vineri dupa-amiaza, reexaminarea rolului Turciei in cadrul Aliantei Nord-Atlantice, in contextul interventiei militare in Siria si colaborarii cu Rusia."Orice stat trebuie sa se intrebe daca poate si vrea sa fie…

- Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra militiilor kurde aliate ale SUA din nord-estul Siriei si a gruparii Stat Islamic a provocat o deplasare masiva a populatiei, existand informatii despre atacuri in care nu s-a tinut cont de civili. "Am vazut si informari, incercam sa le monitorizam.…

- Negocierile de aderare la Uniunea Europeana cu Turcia ar trebui suspendate din cauza invaziei în nordul Siriei, a declarat, joi, David Sassoli, presedintele Parlamentului European. Sassoli a cerut sanctiuni mai dure ale blocului comunitar împotriva Ankarei.

- Londra va 'supraveghea in mod foarte atent si continuu' exporturile spre Turcia, a declarat Dominic Raab in Camera Comunelor. Cat timp aceasta faza de examinare este in curs, nu va fi acordat niciun nou permis de export de arme 'care ar putea fi utilizate in operatiunile militare in Siria', a spus…

- Fostul presedinte francez, Francois Hollande, propune suspendarea Turciei din Alianta Nord-Atlantica din cauza ofensivei militare turce din nordul Siriei. Ofensiva a fost condamnata dur de Uniunea Europeana si de SUA, informeaza stiripesurse.ro.

- Fostul presedinte francez Francois Hollande propune suspendarea Turciei din Alianta Nord-Atlantica din cauza ofensivei militare turce din nordul Siriei, condamnata dur de Uniunea Europeana si de Statele Unite.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a cerut omologului sau din SUA, Donald Trump,…

- Donald Trump a evocat Debarcarea din Normandia, la 6 iunie 1944, in al Doilea Razboi Mondial, pentru a-si justifica hotararea de a nu interveni in favoarea kurzilor, vizati intr-o ofensiva a Turciei inceputa ieri in Siria. La cateva ore dupa inceperea ofensivei turce impotriva kurzilor in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a justificat, luni, decizia de retragere a trupelor americane din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sustinerea acordata grupurilor insurgente kurde, informeaza agentia de presa Reuters."Kurzii au luptat alaturi de noi, dar au primit…