Probleme in judetul Constanta din cauza furtunii. Dobrogea se afla sunt cod portocaliu de vreme severa Judetul Constanta, alaturi de mai multe judete din tara se afla sub avertizare meteo cod portocaliu de vreme severa pana maine la ora 3.00. Potrivit ISU Dobrogea, pana in prezent au fost inregistrate 3 apeluri prin 112 de pomi cazuti pe carosabil in judet: unul in Navodari, unul intre Ion Corvin si Floriile si unul in Mereni. Conform ANM, in intervalul 03 iulie, ora 10 ndash; 04 iulie, ora 03, in judetele Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Vrancea, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

