Probleme in dragoste. O tanara care si-a taiat venele a ajuns la spital

O tanara de aproximativ 20 de ani a ajuns la spital dupa ce a incercat sa isi puna capat zilelor. Fata a ajuns la spitalul din Lugoj dupa ce a fost gasita intr-o balta de sange, acasa, in localitatea Ciresu, au declarat pentru Lugoj Info.ro surse medicale. Tanara a incercat sa isi curme viata, dupa o cadere psihica, ca urmare a unei deceptii in dragoste, susin apropiatii. Fata a fost gasita inainte sa piarda foarte mult sange, astfel ca i s-au acordat primele ingrijiri medicale de la echipajul de salvare, dupa care a fost transportata la spital. Medicii au declarat ca tanara este in afara oricarui…