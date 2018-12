Probleme în alimentarea cu electricitate Probleme in alimentarea cu electricitate Aproximativ 80 de mii de familii sunt înca fara curent electric în urma viscolului din ultimele zile, care a smuls stâlpi de tensiune si a rupt cabluri electrice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, aproape 260 de echipaje de interventie erau luni seara în teren pentru a remedia deficientele, jumatate fiind în Banat si Oltenia. Corespondenta RRA, Alina Bujanca, ne spune care este situatia acum în judetul Timis: "Desi ninsorile abundente au încetat înca de duminica… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

