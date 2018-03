Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii nu considera ca Romania se confrunta cu o epidemie de gripa, desi numarul cazurilor de deces din cauza gripei a ajuns la 101, comparativ cu anul trecut, cand 27 de oameni au murit din aceasta cauza, a declarat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. ‘Din pacate, asa cum am mai afirmat,…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna a murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 88, a anuntat, vineri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- Sofat englezesc, dupa reguli romanesti. Este combinatia fatala care a stat la baza a numeroase accidente grave provocate de soferii unor masini cu volan pe dreapta. Cu toate astea, numai anul trecut, in Romania au fost inmatriculate peste 25.000 de masini „englezesti“.

- Tinand cont ca valul de frig ce afecteaza Romania se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada, ISU Arges face urmatoarele recomandari. ・ Imbracați-va gros și evitați expunerea in…

- Lucian Croitoru, consilierul pe probleme de politica monetara al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR) ii raspunde intr-un comentariu pus pe site-ul de opinii al Bancii Centrale consilierului PSD pe probleme de macroeconomie, Cristian Socol, la un text al acestuia in care sustine ca BNR…

- Parlamentarii vor sa curețe parcul auto național de mașinile vechi și poluante. Astfel, la Senat a fost depus un proiect de lege, intitulat ”Lege pentru sustinerea eliminarii autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani si acordarea de voucher valoric, in suma de 4.500 de lei, pentru achizitia…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Doua curse din Timisoara spre Milano si Bucuresti vor continua sa opereze conform programului de zbor din 2018, mai precizeaza compania, intr-un comunicat de presa. Toti clientii vor fi notificati prin email si SMS, si vor fi consiliati cu privire la optiunile pe care le au, returnarea banior sau un…

- Imagini dramatice au fost surprinse ieri, in statiunea Sureanu! O turista a urcat in telescaun dar, cand a vrut sa coboare in capatul de sus al partiei, a ramas blocata. Rucsacul pe care il purta s-a agatat de teleferic.

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. BNR a revizuit in creștere inflația prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului…

- O instalatie de reducere a poluarii atmosferice montata la termocentrala Rovinari, din judetul Gorj, cea mai importanta unitate energetica pe carbune din Romania, a determinat o crestere a unui alt tip de poluare, cea fonica.

- Actorul Jean Paler se poate lauda ca traiește pe picior mare, la propriu. Acesta poarta un numar mare la incalțaminte, lucru care i-a tot dat batai de cap. Jean Paler, care anul trecut a avut prbleme de sanatate , este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din țara noastra. Jean Paler, care…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgenta din cauza unor probleme la rinichi. Pentru ca situatia s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. In urma cu cateva luni, artista a marturisit ca a ajuns sa aiba probleme din cauza dietei Dukan, pe care a tinut-o timp de sase luni de zile.

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare este esențiala pentru protejarea sanatații populației, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinurile ajuta organismul sa-și produca proprii anticorpi, asigurand cea mai eficienta metoda de aparare impotriva unor…

- Romania se confrunta cu o grava scadere o populatiei, atrag atentia specialistii. Principala cauza, in opinia lor, ar fi rata mica a fertilitatii. Dupa caderea comunismului, aceasta rata a ajuns la 1,3, adica, acest lucru inseamna ca fiecare femeie da nastere unui numar de copii prea mic pentru a asigura…

- The Guardian scrie despre protestele planificate sambata in Romania si o citeaza pe Monica Macovei, care spune ca noile modificari ale justitiei reprezinta cel mai mare pas inapoi al tarii de cand am intrat in Uniunea Europeana.

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- Oamenii de afaceri din Romania si-au temperat optimismul, pentru 2018, in ciuda cresterii economice accelerate, iar multi dintre ei sunt chiar ingrijorati din cauza incertitudinilor care planeaza asupra noului an, cele mai grave probleme fiind cadrul fiscal, inflatia si deprecierea leului.…

- In timp, daca nu ai grija de articulații corespunzator, acestea se pot deteriora și se poate ajunge la probleme osoase. Problema alimentației sanatoase este discutata din ce in ce mai des, mai ales ca numarul cazurilor de diabet și obezitate sunt intr-o continua crește la nivel global.…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca Romania va adera la zona euro cand va fi pregatita si ca se lucreaza la acest dosar. Citește și: Lovitura pentru Casa Regala de la Guvern. Atac dur al premierului: 'Nu-mi vine sa ma apuc sa recunosc ca exista nu stiu ce coroana pe aici...' Citește și: Rareș…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- Vremea s-a schimbat brusc, in doar 24 de ore! Dupa cateva zile de vreme primavaratica, Romania a fost lovita de un val de aer polar. Iar acest lucru a dus la scaderi ale temperaturilor, chiar si cu 17 grade.

- Familia Popescu locuiește in comuna Victor Vlad Delamarina și are șase copii. Pentru ca nu au casa lor, de cațiva ani locuiesc in cladirea fostei farmacii din localitate. Primaria vrea, insa, sa darame cladirea și i-a oferit familiei Popescu un loc de casa in localitatea Herendești, situata la trei…