Probleme, domnu’ Bodea ? Nt, nu-i vorba de posibilele probleme penale legate de contractele de la aeroport, din vremea cind dl deputat era director. Ci de problemele din partid, mai exact din grupul consilierilor locali. Probleme vechi, create de cirdasia dintre pseudo-liberalul deputat Costel Alexe si pseudo-pesedistul primar Mihai Chirica. Ca informatiile de la baza ultimului atac al lui Bodea contra primarului Chirica erau sau nu eronate, asta o sa aflam din eventualele gemete ale sfatuitorilor bodisti. Dar ca alesii municipali ai PNL sint pe din doua cu blatul de cacao chiricist, asta e de-acum de risul dosului si… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O duma strașnica vine din zona Copoului, unde domnu fost prefect Apostol și-a facut o casa cumsecade, ca era de unde. Și cum mnealui are doi ficiori, la edificiul ridicat o prevazut inca doua aripi, una pentru un ficior, una pentru celalalt, ca sa fie famelia alaturi, ceea ce-și dorește fiecare tata.…

- Sa știți ca s-au incalcit trebile pentru desemnarea celui de-al doilea vice. Ca nici dom Mișu n-ar mai vrea un aparatnic din partidoi, dupa ce l-o tratat, cum l-o tratat, așa ca ar fi unu mai bun la vecinii de coaliție, pastoriți cu abnegație de Vosganian. Socoteala ar fi cam așa, Varu o da la pace…

- In ceea ce-l priveste pe primarul aflat in concediu, Mihai Chirica a fost, de fapt, la locul de munca in ultimele zile ale saptamanii trecute. In schimb, el a condamnat in termeni duri incercarea PSD de a interveni in functionarea Primariei iesene. „Cu o conducere a PSD Iasi degenerata pana la statutul…

- Toti iesenii care n-au plecat peste granita stiu ce-s alea ” cimitirele pe roti de la Unistil ” : niste rable de autobuze care au circulat si mai circula pe traseele oferite generos de primaria lui Mihai Chirica, cumatrul lui Vasile Puscasu, patronul hirburilor cu fum de esapament cit mina. Ani de zile,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) mentine si marti, 13 martie, codul galben de risc de inundatii emis luni, 12 martie, pentru cursuri de apa din Neamt. INHGA pastreaza acelasi interval de avertizare (13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00), dar langa portiunile raurilor…

- Liga Alesilor Locali Unionisti, constituita la sfarsitul saptamanii, ii are ca presedinte pe primarul Iasului, Mihai Chirica, si vicepresedinte pe cel al orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu. Cimislia a fosta prima localitate din Republica Moldova care a adoptat declaratia simbolica de unire cu Romania.…

- Satul Sadova a decis asa cum alte peste 100 de localitati din Republica Moldova au decis pana la acest moment: UNIREA CU ROMANIA este singura sansa, scrie adevarul.ro. Votul a fost dat astazi, 10 martie 2018, de catre reprezentantii legali ai comunei, consilieri locali si primarul localitatii, dupa…

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, de la ora 10 la Palatul Culturii. Din aceasta…

- Primarii unionisti din Romania si Basarabia se vor reuni la Iasi, weekendul acesta, a anuntat astazi, primarul Mihai Chirica. Acestia vor forma o Liga a Alesilor Locali Unionisti si va fi elaborat un memorandum pro-unire. Intalnirea va avea loc sambata, 10 martie, la Palatul Culturii. Din aceasta Liga,…

- Cei care n-au absolvit Școala Profesionala de Plantat Nuci in Pereți au ris și cu dosul curții, citind trasnaia de pe afișul unui concert al filarmonicii ieșene, cea pastorita de maestrul vinatorii, dughelii, ghiolbaniei și gonflarii – eternul Buj Prelipcean, zis și „ nea dom’ maestru’ directoru’ “.…

- Dupa ce s-a proclamat Isus Hristos, general, frate cu mitropolitul și var de-al doilea cu Napoleon, primarele Chirica are acum ocazia sa ciștige, pe bune, un titlu pe cit de bengos, pe atit de banos – campion al unui sport tradițional care, in actualul context rominez, poate deveni sport olimpic : cumetria-viteza…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat vineri ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica", informeaza agerpres.ro. "De frica. Se depreciaza foarte mult imaginea dumnealui in interiorul partidului si incepe sa ii…

- Viceprimarul ALDE-ist Radu Botez a anunțat ca-și face adapost anti-atomic, zice presa bahluieza. In traducere pentru liberalul Costica Șerban : “anti-atomic “ nu inseamna ca o sa se lupte cu atomii, ci ca vrea sa se apere de o bomba / racheta atomica / nucleara. Cred ca insipidul taricenist vosganianic…

- PSD Iași ramane fara un important membru de partid. Deși liderii social-democrați au incercat sa țina in mare secret excluderea primarului din Iași, Mihai Chirica, Organizația PSD Iași anunța ca a primit decizia Comitetului Executiv Național al PSD, prin care acesta este exclus din PSD.

- Un elev in clasa a IX-a de la Seminarul Teologic Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Manastirea Neamț a murit noaptea trecuta la Spitalul ”Sfanta Maria” din Iași, dupa ce a trecut pe la Spitalul Orașenesc Bicaz și Spitalul Județean Neamț. Mai multe detalii aici . Marius Gheorghiu s-a dus luni, 19 februarie,…

- Reprezentantii PSD Iasi au transmis, joi seara, ca lucrarile efectuate la sediul partidului, din cauza carora a inceput urmarirea penala in rem, la sesizarea Politiei Locale, nu au afectat structura monumentului, demersul fiind „un joc imatur” al primarului Mihai Chirica.

- Agentura ce se ocupa de curațenia mediului de la noi, in urma amploarei ecologismului și a numarului de aprobari ce trebe luate cu bani ca sa faci ceva in folosul propriu sau comunitar, a luat avant. Avant au luat și derectorul Daviceanu plus dom Apostol, subordonat, care au pus de –o firma vioaie care…

- Daca dom primare de la noi s-o lepadat de partid sau invers, lumea se intreaba ce-o sa faca domnia sa fara palma partidului și daca o sa caute alte palmi de pus la locuri moi, pe la concurența. Și cum potențialii cu capacitate de absorbție ar fi cei de la partidul cu sageata erecta-n vant, s-au trezit…

- In harmalaia de mahala a excluderii grupului ” Mihai Chirica ” din PSD Iasi, evident ca nu putea lipsi latratul ex-primarului penal Gheorghe Nichita-Amorezul. Care a folosit prilejul ca sa le traga si el un sut in bot, la gramada, fostilor sai lingai, ajunsi in fotoliile pastorite nu demult de ” Gigi…

- Cititi mai jos mesajul fostul lider al PSD Iasi. "Natura umana nu inceteaza sa ma surprinda! Capacitatea de disimulare, de transformare, de victimizare pe care o au unii oameni este de-a dreptul spectaculoasa! Am urmarit si eu ultimele evenimente din politica ieseana. PSD Iasi a decis excluderea din…

- Fostul premier PSD Victor Ponta l-a criticat, pe pagina sa de Facebook, pe Liviu Dragnea, pe care il acuza ca "face curatenie in partid" si ii umileste pe alegatorii din Iasi prin excluderea din PSD a primarului orasului, Mihai Chirica.

- Presedintele filialei judetene a PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ) este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean. Maricel Popa a spus, vineri, la finalul…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis azi excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia BPJ iasi s-a luat cu o majoritate covarsitoare, cu 18 voturi pentru, doua abtineri si unul impotriva. In cazul lui Mihai Chirica…

- Prima dezbatere a avut ieri la Iasi, la hotel Ramada, incepand cu ora 10 si a avut printre invitati pe Mihai Chirica, primarul Iasului, Dragos Rosca, presedintele Romania Business Leaders si CEO Delta Asset Invest, Dragos Neacsu, CEO Erste Asset Management, Irinel Tofan, CEO Conest Group si Flaviu…

- Liviu Dragnea este pregatit sa provoace o noua revolutie in PSD si asta numai pentru a asi apara interesele. Astfel, presedintele PSD vrea sa excluda din partid trei persoane foarte importante. Daca in cazul primarului de la Iasi, Mihai Chirica sau in cel al lui Nicolae Badalau nu este o surpriza…

- N-am vazut actele din care sa rezulte ca PSD-istul cu pedigri PRM-ist Cristian Stanciu a cumparat telviziunea TELE M. Nici pe cele din care sa rezulte ca marelui deontolog de dreapta Florin Ghetau i s-au extirpat glandele decentei jurnalistice, implantindu-i-se in schimb cele ale obedientei cu franjuri…

- Filiala municipala a PSD Iasi a votat miercuri impotriva excluderii primarului Mihai Chirica din partid, conducerea organizatiei aratandu-si sustinerea fata de actualul edil al Iasiului.Comitetul Executiv a lorganizatiei municipale a PSD Iasi a decis miercuri seara, prin vot, sustinere aprimarului…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine ca propunerea facuta de Comisia de etica a organizatiei judetene privind excluderea sa din Partidul Social Democrat (PSD) "pune intr-o lumina severa transparenta deciziilor in...

- Biroul Permanent Judetean si Comitetul Executiv al organizatiei Iasi a Partidului Social Democrat (PSD) va discuta, cel mai probabil saptamana viitoare, propunerea de excludere din partid a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica. Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile…

- La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

- Edilul nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei unde ar fi trebuit sa dea explicații privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Mai multi lideri PSD Iasi i-au reproșat lui Mihai Chirica faptul ca in luna ianuarie, filiala municipala, controlata de primarul de Iasi, si-a…

- Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD.Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru…

- Comisia de etica a PSD Iasi a decis excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia urmeaza sa fie supusa votului Biroului Permanent Judetean intr-o sedinta programata joia aceasta. Sun sanse infime sa se revina asupra…

- Ne mai miram ca ne pleaca bunatați de asistente peste granița, dar cum sa nu plece, daca cei ce ar trebui sa aibe grije de ele iși bate joc, le aburește cu sindicatul, iar in vremea asta unii iși face mațu ranga și restu mananca covrigi cand au timp. Ca nu mai departe, zice lumea, șafu Sanitasului,…

- Cine credea ca junele dom primare de la noi nu e om de lume, bașca inițiat in dansuri de soțietate, se afla intr-o mare greșeala. Nu demult, la o sindrofie cu muzici și chiuituri, domnia sa o nimerit sa fie contemporan cu … doamna procuror ce are in pastorire dosaroiu cu mașinetele Skoda. Și unde mi-o…

- Probleme și la AFIR. Umbla vorbe destul de avizate precum ca dom’Țicau ar urma sa primeasca a treia cizma in trenu de aterizare pe scaun, dar nu la modu direct, ci palmat. Mai intai va descaleca un controloi din capitala, care ar urma sa controleze la spranceana tot ce s-a facut in instituție, dar mai…

- Sa trecem deci la chestiuni concrete: alaltaseara, fostul deputat Iacoban l-a luat pe Victor Ponta, aflat in vizita la Iasi, si l-a dus la biserica amicului Chirila din Tudor, iar ieri in Piata Unirii Ponta a fost adus de un alt amic de sprit de-al lui Iacoban si premarelui, vicele Harabagiu, alaturi…

- Representatives of the Chisinau City Hall were on Wednesday in Iasi to celebrate alongside the local authorities 159 years since the Romanian Principalities Union and 10 years since the twinning of the two cities, in the presence of His Royal Highness Prince Radu. "We witness today 10 years…

- Peste 2.500 de persoane au ignorat, astazi, temperaturile scazute si au venit in Piata Unirii din Iasi pentru a aniversarea a 159 de ani de la Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca, manifestari la care iau parte si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si principele Radu. In prezenta Altetei…

- Prima delegatie sosita este a PNL, in frunte cu seful partidului, Ludovic Orban. Liberalii poarta banderole cu autostrada Iasi - Tg Mures. Incet-incet au ajuns in Piata Unirii si reprezentanti ai celorlalte partide. La festivitatI este prezent si primarul Mihai Chirica. El este insotit de o delegatie…

- Cand te uiți prin poze, parca n-ai crede ca, un nene vice de la primarie are atata putere-n pix, astfel incat sa lege sau sa dezlege fel de fel de hațoage și țidule, de pe urma carora o seama iși freaca palmele și cealalta pumnii. S-o ajuns și la dușmanii, și la vorbe grele cu referire la origini materne,…

- In anturajul lui dom Chirila de la cejeu sau mai corect spus sub aripa-i ocrotitoare cam de dimensiunile uneia de la Airbus 380, merge vorba ca s-ar adaposti și un Benone care se ocupa-n timpul liber de paza și ordinea din regiune, de pe scaunu de vice, dar de mare fost viitor pentru scaunu cel mare,…

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, nu a liderului unic, a declarat, la RFI, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica.

- Declaratiile primarului de Iasi, Mihai Chirica, care isi exprima dorinta ca in Constituția statului roman sa scrie ca Basarabia este teritoriu al Romaniei, i-a scos in strada luna trecuta pe tinerii Miscarii de Tineret „Urmasii lui Stefan”. Tot atunci, Miscarea a inaintat doua scrisori Ministerului…