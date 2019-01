Stiri pe aceeasi tema

- Peste 700 de pacienți s-au prezentat, cu diverse probleme de sanatate, la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, din data de 14 ianuarie 2019, ora 8:00 pana in dimineața zilei de 17 ianuarie 2019, folosind mijloace de transport proprii sau ambulanțe…

- Compania de logistica Lagermax AED Romania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri in 2018 cu 10%, pana la 13,5 mil. euro si a deschis un nou spatiu de logistica in Bucuresti. Sentimentul ramane unul pozitiv pentru anul 2019, chiar daca anul va fi marcat, ca si 2018, de o criza a fortei de munca,…

- Codul portocaliu instaurat in Banat a stat si in calea disputarii meciului international de rugby dintre Timisoara Saracens si Northampton Saints, din Challenge Cup. Jocul a fost anulat dupa ce arbitrul Joy Neville, din Irlanda, a observat ca suprafata terenului nu permite desfasurarea partidei in conditii…

- Printr-un proiect de hotarare, astazi s-a aprobat in ședința Consiliului General al Municipiului București ca nicio școala sa nu mai invețe in 3 schimburi, potrivit mediafax.ro. Din cauza numarului mare de copii și al lipsei de spațiu, multe școli din București aveau cursuri in 3 schimburi.…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre meciul cu FC Hermannstadt, de sambata, și a declarat ca trei jucatori importanți nu vor face parte din lot. "Avem ceva probleme de lot. Penedo, Nistor și Corbu s-au accidentat din cauza terenurilor de joc și antrenament. Ne-am pregatit doar pe sintetic…

- Justin Timberlake si-a anulat toate concertele pe care le mai avea programate anul acesta in turneul „Man of the Woods” din cauza unor probleme pe care le are cu vocea, scrie news.ro.Starul american a anuntat ca nu va sustine niciun show programat pentru decembrie, dupa ce a facut acelasi…

- Parinții sunt disperați vazând cum copiii lor ajung sa aiba probleme din cauza greutații ghiozdanelor pe care trebuie sa le poarte zi de zi la școala. Medicii trag semnale de alarma, ca cei mici ajung sa aiba probleme cu spatele, iar profesorii cer cât mai multe caiete și cât mai…

- Juratul Aurelian Temișan a inceput sa aiba probleme acasa cu soția, actrița Monica Davidescu, din cauza Barbarei Isasi, concurenta a show-ului „Te cunosc de undeva!” și solista a trupei Mandinga. Monica este nemulțumita de punctele pe care soțul sau i le acorda Barbarei, in cadrul show-ului.