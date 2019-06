Stiri pe aceeasi tema

- Operat în luna aprilie a acestui an, fostul presedinte a ajuns vineri din nou la spital. Ion Iliescu este internat la Spitalul Elias din capitala. Fostul presedinte al României a ajuns acolo pentru ca s-a simtit rau în urma unei raceli. Doctorii au decis sa…

- Andreea Balan a revenit pe scena dupa ce in urma cu aproape trei luni a trecut pe langa moarte. Artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul operatiei de cezariana si a suferit ulterior mai multe interventii chirurgicale. Desi spune ca este refacuta, ea acuza in continuare un disconfort, de…

- Un barbat, tatal a trei copii, trece prin momente cumplite și nimeni nu-i poate ințelege durerea. Mai exact, acesta și-a pierdut soția la sfarșitul lunii aprilie, in urma unei nașteri complicate, iar acum i-a murit și bebelușul.

- Traditional ne uram "Sanatate" atunci cand ciocnim paharele cu vin, dar asta ne dorim in fiecare zi. Depinde insa si de ceea ce spun astrele. Iata ce-ți rezerva horoscopul zilei de sambata, 27 aprilie, pentru zodia ta!

- PROBLEME LA ZI. Nevoia de investitii in sistemul sanitar 13.20 PROBLEME LA ZI. Nevoia de investitii în sistemul sanitar în interesul pacientilor. Invitati: dr. Gheorge Borcean – presedintele Colegiul Medicilor în studio si, prin telefon, dr. Vasile Cepoi – presedinte…

- Actorul Paul Ipate are probleme de sanatate. Acesta a facut varicela și va fi nevoit sa stea in casa timp de doua saptamani. Anunțul a fost facut de Paul Ipate in mediul online. "Cum iți dai seama ca ai suflet de copil? Faci varicela la 34 de ani. O parte din privilegiul de a fi tatic este ca poți sa…

- Se rezolva astfel o serie de probleme semnalate inca din 2016, probleme ce au culminat cu declararea ca neconstituționala a legii ce reglementa funcționarea acestui instrument. La o luna dupa ce a fost adoptat in Parlament și la aproape doi ani și jumatate de cand organizațiile de pacienți au reclamat…