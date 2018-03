Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe, operata intre doua emisiuni Simona Gherghe a ajuns pe masa de operatie dupa emisiunea Acces Direct prezentata vineri. Vedeta de la Antena 1 s-a pricopsit in timpul sarcinii cu papiloame in zna gatului, pe care a decis acum sa le eliminea apeland la un medic dermatolog de la Spitalul…

- Simona Gherghe a fost nevoita sa suporte o interventie de indepartare a papiloamelor aparute pe timpul sarcinii. Din cauza imunitatii scazute, vedeta sustine ca i-au aparut mai multe papiloame in jurul gatului si ca a fost nevoita sa si le scoata. Ea a tinut sa isi anunte si fanii ca se simte bine. …

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Simona Gherghe a anunțat ca s-a operat. Intervenția a avut loc la Spitalul Colentina. Simona Gherghe a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Prezentatoarea de televiziune a suferit aceasta intervenție chirurgicala la Spitalul Colentina din Capitala. Simona Gherghe, care este absolventa a Facultații…

- Gabriel Diaconu, medic psihiatru, este de parere ca in spatele crimei cumplite din Timisoara (o tanara si-a ucis fetita) sta o boala psihica netratata, declansata, probabil, in momentul in care femeia a devenit mama. "Nu vorbim de o educatoare, ci de o fapta penala care probabil are in spate o patologie…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe i-a facut o marturisire de familie cantareței Daniela Gyorfi. Cele doua au constatat ca trec prin aceleași experiențe cand vine vorba de viața de familie. Cantareața Daniela Gyorfi, care are o relație cu George Tal , a fost invitata la emisiunea Acces Direct,…

- DSP Iasi a efectuat anul trecut, prin medicii scolari si prin medicii de familie, un examen medical de bilant si mai multe triaje epidemiologice pentru monitorizarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor din judet. Potrivit unui raport al departamentului „Igiena Colectivitatilor de Copii/Tineret"…

- Daniela Gyorfi si Simona Gherghe sunt doua mame puse la incercare, din cauza copiilor lor! Cantareata a povestit situatia in care este pusa cu fetita sa, iar prezentatoarea TV a reactionat imediat.

- Francia Raisa, tanara care i-a donat Selenei Gomez un rinichi, susține ca artista a fost aproape de moarte, dupa operația de trei ore pe care a avut-o in 2017. „Nu voiam sa mananc sau sa beau nimic. Selena a avut și ea o complicație. La cateva ore de la operație m-am trezit și am vazut un…

- Alessia a mers la un medic care i-a spus ca se confrunta cu o problema serioasa: are hernie de disc, iar o cazatura pe gheața i-a agravat și mai rau situația. "Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare nu m-a durut niciodata cum ma doare acum, sincer. Aveam recomandare de la medic…

- Cantareata Alessia are probleme grave de sanatate dupa ce a nascut. Aceasta a vorbit in direct la tv, de ce nu iși poate ține copilul in brațe. Alessia a mers la un medic care i-a spus ca se confrunta cu o problema serioasa. Artista are hernie de disc, iar cazatura pe gheața i-a agravat și mai rau…

- Adesea luam in ras constipația, dar nimic nu e de ras. Cand nu poți merge la baie cateva zile la rand, te simți umflata și ai abdomenul dureros. Incercarea de a avea scaun zi dupa zi poate duce, de asemenea, la probleme mai serioase, precum hemoroizii sau prolapsul țesutului rectal. Potrivit Institutului…

- Adrian Mutu, managerul sportiv de la FRF, spune ca in perioada in care era fotbalist a dezvoltat o afecțiune cardiaca. "Eu, bine, noi toți avem bradicardia. Sportivii, in general. Eu avem o bataie la inima care ma facea așa odata... Aia pentru ca eu, cand dorm, am bataile inimii 39-40 pe minut. Toți…

- Managerul lui Chelsea, Antonio Conte ar putea continua si in sezonul viitor pe banca englezilor, chiar daca va termina in afara primelor paatru locuri, anunta The Sun. Roman Abramovici are insa o singura dorinta: italianul sa nu se mai planga de lipsa transferurilor. Chelsea a picat pe locul…

- Probleme de sanatate pentru un mare actor roman! Vorbim despre Jean Paler, despre care jurnalistii de la Spynews scriu ca a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti. Potrivit acestora, starea de sanatate a artistului este fragila. Citeste si: Avertisment extrem de DUR al unui miliardar:…

- Amorțeala care se resimte la nivelul picioarelor este normala atunci cand stai mai mult timp in aceeași poziție. Te plimbi puțin, scuturi piciorul, trece. Dar, uneori, amorțeala din picioare poate fi cauzata de o problema de sanatate. Iata care este aceasta, scrie realitatea.net.

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor de…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a avut o reacție foarte categorica la adresa unei invitate din platoul emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Simona Gherghe, care a fost refuzata de postul de televiziune Pro TV cu ani in urma , și-a pus la punct o invitata pe care a avut-o la emisiunea…

- Sindicatele din educatie acuza: mii de angajati din sistemul de invatamant cu probleme de sanatate sau aflati in concediu de cresterea copilului sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul

- Ousmane Dembele, 20 de ani, are noi probleme medicale, asta spre disperarea intregului staff tehnic. Internaționalul francez a parasit antrenamentul de luni al catalanilor acuzand probleme gastrice, noteaza presa spaniola. ...

- Probleme de sanatate pentru Anca Pandrea. Actrița a fost dusa de urgența la spital, dupa ce a avut probleme de sanatate din cauza unui virus gripal. Dupa mai multe investigații, medicii au decis sa o...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca 3% dintre angajatii din Sanatate vor avea probleme in ceea ce priveste salariile, in sensul ca acestea vor fi mai mici de la 1 martie, mentionand ca nu este vorba despre cei din aparatul central, nu despre medici.

- Irina Loghin a fost plecata intr-un turneu in SUA, unde s-a imbolnavit. In prezent, interpreta de muzica populara se afla acasa, in perioada de recuperare. Imediat cum a ajuns in Romania a fost la un control la medic, pentru a afla cat de grava este problema cu care se confrunta.

- Veste imensa pentru consumatorii de cafea. Aceasta este o adevarata minune pentru sanatate. Consumul regulat al acesteia ne scapa de mai multe boli extrem de grave. Te-ai gandit vreodata la cana ta zilnica de cafea ca la un elixir de sanatate si nu doar ca la o sursa de placere si energie?Probabil…

- "Nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari si o sa va spun de ce. Spre exemplu, cei care isi castiga banii din venituri liberale in momentul de fata, pentru ca s-a amanat plata taxelor odata cu amanarea formularului 600, nu isi pot plati…

- Simona Gherghe nu suporta, clar, invitatii care vin in platou si mesteca guma. Prezentatoarea TV a somat, din nou, o persoana aflata in platou sa scuipe ce are in gura. Femeia prezenta in platou s-a conformat si a eliminat guma intr-un servetel. A

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- Internata de urgenta luni dimineata in urma unor probleme cardiace, Ionela Prodan nu va fi externata din spital prea curand pentru ca au aparut complicatii, arata surse medicale. Cantareta urma sa fie externata a doua zi, dar medicii au conectat-o la un aparat!

- What’s Up are o mare problema de sanatate. Acesta nu vede cu ochiul stang, dar cu toate acestea nu vrea sa auda de operație. What’s Up, care anul trecut a slabit 20 de kilograme , este mai tot timpul cu ochelari fumurii la ochi. Artistul are o problema de vedere. Acesta nu vede cu ochiul stang de foarte…

- Nicoleta Luciu a renuntat la emisiunea“Asia Express” dupa ce a efectuat cateva analize medicale ce erau obligatorii. Rezultatele nu au fost imbucuratoare, vedeta fiind nevoita sa se retraga din show.

- Aflata in divort cu sotul din inchisoare, Ciprian Nistor, Laurette trece prin momente delicate. Vedeta a marturisit intr-un mesaj facut public ce i s-a intamplat. Ea a spus ca nu e singura care se confrunta cu acea situatie medicala grava.

- Pielea de pe fața este capabila sa reacționeze intr-un mod unic atunci cand vine vorba de schimbarile care se petrec in organismul tau. Iata ce reprezinta fiecare modificare de la nivelul feței și de ce anume trebuie sa ții cont, scrie realitatea.net.1.

- Pielea de pe fața este capabila sa reacționeze într-un mod unic atunci când vine vorba de schimbarile care se petrec în organismul tau. Iata ce reprezinta fiecare modificare de la nivelul feței și de ce anume trebuie sa ții cont!

- Oana Roman a ajuns la pat din cauza unei raceli. "Pe mine raceala m-a pus la pat!", a scris vedeta pe contul personal de socializare, in timp ce fanii au reactionat imediat: "Cred ca ar fi mai bine sa mergi la medic. Eu am asteptat zece zile si n-a fost bine", "Mananca usturoi crud trei zile,…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a fost criticata puternic de opozitia laburista pentru starea serviciului public de sanatate NHS, miercuri, in cadrul primei serii de intrebari si raspunsuri in parlament din acest an, relateaza AFP. "Prim-ministrul trebuie sa inteleaga ca politica sa impinge NHS…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a spus zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Mirela Vaida a scris un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit admiratorilor sai ca le…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent, citat de Agerpres.

- Astazi, Doina Pana a inaintat premierului Mihai Tudose o scrisoare de demisie de la Ministrul Apelor. Se pare ca bistrițeanca a renunțat la Ministerul Apelor și Padurilor din cauza unor probleme de sanatate.

- Doua incendii de proportii au distrus, aproape in intregime, doua gospodarii din comuna Urechesti, in luna decembrie a anului 2017. In ambele cazuri pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. Primul incendiu a cuprins anexele unei gospodarii si acoperisul…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an, profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia sa.Simona Gherghe a stralucit la petrecerea de Revelion, aceasta a purtat o haina neagra, eleganta, și-a…

- Simona Gherghe și-a surprins fetița intr-o ipostaza foarte frumoasa chiar in prima zi a noului an 2018. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an , profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia…

- Paula Seling nu poate sta departe de scena si nu lasa nicio clipa sa se vada in timpul concertelor sale faptul ca se confrunta cu probleme de sanatate. "Imi place foarte mult fitnessul si, pana nu demult, mergeam des la sala. Din cauza unor probleme de sanatate, a trebuit sa iau o pauza, insa…

- Probleme grave pentru Monica Tatoiu. Aceasta a ajuns de urgenta pe mana medicilor din cauza unei cazaturi serioase. Vestea a fost data chiar de ea pe Facebook. Monica Tatoiu le-a spus prietenilor virtuali ca a czut si si-a fracturat soldul bun, scrie bzc.ro Aceasta este nevoita sa ajunga pe masa de…

- Dar, potrivit unor surse, a fost nevoie de o noua interventie chirurgicala, iar mama vedetei a ajuns inca o data pe mana medicilor. Citeste si Bianca Dragusanu, satula de Victor Slav? "Tot ce este prea mult strica!" Desi pare vesela si mereu binedispusa, Bianca Dragusanu trece prin…