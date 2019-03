Probleme cu vizibilitatea pe DN1, in judetul Brasov, din cauza unui incendiu Din nou batai de cap cauzate soferilor aflati in trafic de flacari care s-au extins necontrolat, dupa ce s-a dat foc la o miriste aflata in proximitatea unei sosele. De aceasta data, a fost vorba despre un incendiu de vegetatie izbucnit pe DN1, vineri seara, la iesirea din localitatea brasoveana Fagaras, catre Sibiu. Incendiu a […] Probleme cu vizibilitatea pe DN1, in judetul Brasov, din cauza unui incendiu is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

