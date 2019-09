Te chinui sa adormi? Simți ca nu dormi suficient, te trezesti pe timpul noptii și te simți somnolent in timpul zilei? Nu ești singur, desigur.In fiecare an au loc sute de mii de accidente de masina care au drept cauza conducerea in stare de oboseala, ceea ce duce la numeroase decese ori raniri grave. Efectele pe termen lung ale privarii de somn au consecințe grave asupra sanatații, cum ar fi hipertensiunea arteriala, diabetul, atacul de cord, accidentul vascular cerebral și depresia.Multi dintre cei care au probleme cu somnul apeleaza la medicatie, cu sau fara reteta. Dar exista vreo metoda de…