Probleme cu laptele și cornul. Au fost demarate controale Prefectul judetului Harghita, Jean-Adrian Andrei, a dispus, printr-un ordin, continuarea verificarilor privind furnizarea produselor lactate si de panificatie in unitatile de invatamant. Prefectul a declarat, pentru Agerpres, ca in anumite localitati vechiul contract incheiat intre Consiliul Judetean Harghita si o firma din Turda, care furniza produse de panificatie, a fost reziliat, iar noua licitatie a fost castigata de alte doua firme, motiv pentru care se impune monitorizarea in continuare a furnizarii produselor si luarea unor masuri, daca se constata deficiente. "Am dispus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

