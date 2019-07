Probleme cu internetul la nivel global. Avaria a afectat jumătate de planetă Au fost afectate inclusiv site-urile a mari companii, cu activitate globala, precum Uber sau site-uri de tranzactii cu criptomonede. S-a ajuns la o eroare de sistem incat la un moment pe site-ul Coindesk dat sa fie afisat un curs de 26 de dolari pentru un Bitcoin, in loc de 10.300 de dolari. De asemenea, au mai fost afectate site-uri precum Bitfinex, Coinbase, Coinbase Pro, CoinMarketCap si MyEtherWallet. Practic, a fost afectate toate site-urile care au ca sistem de protectie Clouflare, estimandu-se ca o buna parte din Europa si America au ramas astfel fara internet. In mod efectiv,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost afectate inclusiv site-urile a mari companii, cu activitate globala, precum Uber sau site-uri de tranzactii cu criptomonede. S-a ajuns la o eroare de sistem incat la un moment pe site-ul Coindesk dat sa fie afisat un curs de 26 de dolari pentru un Bitcoin, in loc de 10.300 de dolari. De asemenea,…

- Cu 1.976 de tone, productia de cocaina a crescut cu 25% fata de 2016, potrivit estimarilor agentiei cu sediul la Viena. Cresterea productiei de cocaina, care ajunge in principal pe pietele din America de Nord si Europa, este legata de extinderea culturilor si a capacitatii de productie din…

- "Cred ca relatiile dintre Romania si SUA au nevoie si de componenta economica foarte solida. Daca relatiile militare si de intelligence sunt cel mai ridicat nivel din istorie - si nu e vorba doar despre istoria bilaterala romano-americana.... Practic, in Europa, cred ca SUA au asemenea relatii cu…

- Plangerea a fost depusa de 2.435 de persoane, iar decizia tribunalului poate fi contestata.Dupa ce Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel,…

- Romania este a cincea cea mai atractiva piata de productie din Europa si ocupa locul 12 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2019, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield.Cushman & Wakefield a analizat 48 de tari din regiunile EMEA,…

- Producatorul auto Ford Motor a raportat rezultate trimestriale peste asteptari, pe fondul vanzarilor solide de camionete pe piata sa de baza din SUA, si a anuntat ca este mult mai increzator in evolutia castigurilor in acest an, in pofida “mediului volatil”, transmit Automotive News si Reuters, informeaza…

- ​Sub titlul ”Broken Dream” (vis frânt), publicația The Verge a pus un amplu review care va ramâne în istorie, fiindca este despre un telefon de 2.000 de dolari al carui ecran s-a spart în primele zile, fara vreo cauza evidenta. ”Niciodata nu am folosit un terminal…

- Profesorii care au caștigat prin sentințe definitive in instanța drepturile financiare restante. Este vorba despre salariile neprimite ca urmare a nerespectarii prevederilor din Legea 221/2008 privind creșterile salariale in invațamant cu 50%. In acel moment a izbucnit criza financiara și statul n-a…