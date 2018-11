Stiri pe aceeasi tema

- V. Dancila: Exista banii necesari pentru plata pensiilor și a salariilor Guvernul are resurse financiare pentru plata salariilor si pensiilor, inclusiv pentru cresterea salariului minim pe economie - dau asigurari autoritatile, în contextul informațiilor aparute în ultima perioada cu…

- Nicoleta Dumitrescu In ultima perioada, s-a vorbit mult despre salariile „grase” din administratia locala, inclusiv in privinta lefurilor care sunt castigate in Primaria Ploiesti circuland tot felul de “legende”. A adus insa lamuriri primarul Adrian Dobre, care, ieri, a facut publice detalii in ceea…

- Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului s-au aflat in comuna Mozaceni din judetul Arges unde au derulat a doua etapa a editiei cu nr.55 a Campaniei "Sanatate pentru sate", dupa ce, in urma cu doua zile, cu sprijinul Centrului Medical Polimed si a companiei Medist, localnicii neasigurati…

- ”Incepand de maine, fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi, in avans, subvențiile necesare, pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, o suta de mii de fermieri iși vor primi banii, iar in urmatoarele zile, alți 350.000 de fermieri vor beneficia…

- Aleșii locali s-au intrunit, vineri, pentru a treia oara in acest an, intr-o ședința „de indata”. Au votat repartizarea excedentului bugetar neutilizat. Potrivit edilului-șef, sunt de facut plați urgențe catre Astra Arad, care modernizeaza tramvaiele vechi ale orașului. Potrivit proiectului…

- Incep sa iși faca efectele deciziile PSD de a taia din bugetle administrațiilor locale și județene. La ultima ședința de Consiliul Județean, pentru ca s-au terminat banii, iar salariile sunt sub semnul intrebarii pentru cei aproape 1.000 de angajați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția…

- Ministerul Educatiei precizeaza ca nu va fi diminuat numarul personalului, asa cum au spus sindicalistii, si ca nu este in pericol niciun post deoarece exista buget pentru plata salariilor. MEN arata si ca in prezent sunt libere peste 30.000 de posturi ce pot fi ocupate in regim de plata cu ora.