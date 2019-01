Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineata, la ora 07.00, erau nealimentate cu energie electrica 123 localitati din 13 judete, fiind afectati 78.480 de consumatori finali, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Alimentarea cu energie electrica din mai multe zone ale judetului Calarasi a fost afectata de conditiile meteo deosebite, mai multe echipe de interventie ale companiei si contractorilor societatii fiind in teren pentru restabilirea in cel mai scurt timp a alimentarii cu energie electrica a consumatorilor,…

- Alimentarea cu energie electrica din mai multe zone din raza de activitate a societatii E-Distributie Dobrogea a fost afectata de conditiile meteo deosebite, mai multe echipe de interventie ale companiei si contractorilor societatii fiind in teren pentru restabilirea in cel mai scurt timp a alimentarii…

- Uzina Mecanica Sadu a ramas, in weekend, fara energie electrica din cauza caderilor masive de zapada din ultimele zile. Nici orasul Bumbesti-Jiu si localitatile componente nu au scapat de furia naturii. Autoritatile locale s-au luptat cu nametii, au fost si gospodarii care au ramas fara alimentare cu…

- Sute de localitati din tara sunt in continuare fara energie electrica, dupa ce vantul puternic a doborat la sfarsitul saptamanii trecute mai multi stalpi de tensiune si a rupt mai multe cabluri. In Timis, unde peste 45.000 de oameni inca nu au curent, s-a reluat partial alimentarea partiala cu energie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, duminica, in contextul situatiilor aparute in tara in urma fenomenelor meteo din ultima perioada, ca in acest moment este importanta alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor afectati. "In acest moment, din punctul meu de vedere,…

- Ninge abundent in Maramures de cateva ore bune. Din cauza zapezii, mai multe localitați din județau ramas fara energie electrica. „Sunt afectate trei linii de tensiune de medie integral și trei linii de tensiune medie partial, respectiv 93 posturi de transformare. Sunt afectate de alimentarea cu energie…

- Un numar de 34 de localitati din judetul Caras-Severin, printre care patru orase si statiunea Semenic, sunt nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, din cauza ninsorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.