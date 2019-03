Problemă simplă de CLASA A TREIA care dă bătăi de cap adulţilor. Unde SE ÎNCURCĂ cei care greşesc răspunsul? Aceasta problema simpla de clasa a treia a generat milioane de discutii in contradictoriu pe retelele de socializare. Si nu doar in Romania. Oameni din lumea intreaga au comentat pe Facebook, Twitter, YouTube etc. Multi dintre ei, insa, au dat raspunsul gresit. Iata unde se incurca cei care gresesc si care este raspunsul corect. Iata mai jos cum se poate obtine rezultatul! Varianta 1 de raspuns 1 de raspuns Ordinea operatiilor Mai intai se rezolva paranteza. Asadar: 18÷9(9-7)= 18÷9x(2). Pana aici totul este clar. Apoi apar discutiile in contradictoriu. Citeste continuarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Burcescu, ALDE: “Mi-aș dori ca Romania sa fie corect reprezentata” in Politic / on 26/03/2019 at 14:05 / Singurul candidat din Teleorman pe lista ALDE pentru alegerile europarlamentare, Catalin Burcescu, mai iese in evidența și prin faptul ca este printre cei mai tineri candidați pentru un…

- Concertul trupei americane Red Hot Chili Peppers de vinery de la piramidele din Giza va putea fi urmarit live de milioane de fani din intreaga lume pe conturile de YouTube, Facebook si Twitter ale grupului, incepand cu ora 20.00, ora...

- Iata mai jos cum se poate obtine rezultatul! Varianta 1 de raspuns Ordinea operatiilor Mai intai se rezolva paranteza. Asadar: 6÷2(1+2) = 6÷2(3). Pana aici totul este clar. Apoi apar discutiile in contradictoriu. Raspunsul corect este 9 Dupa eliminarea parantezelor…

- BUCUREȘTI, 26 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a reacționat pe Facebook la postarea senatorului american Marco Rubio, care, în contextul evenimentelor din Venezuela, a publicat pe Twitter fotografia fostului președinte…

- Vicepreședintele USR Timiș, Alexandru Varzaru, a declarat vineri ca i-ar da nota 3 primarului Timișoarei pentru modul in care administreaza orașul. Mai mult, el a precizat ca atunci cand a venit in capitala Banatului, in 2009, Timișoara este peste Cluj, iar acum este mult sub potențial.…

- Lia Olguta Vasilescu a anuntat ca ii face plangere penala presedintelui Klaus Iohannis, pentru abuz in serviciu, dupa refuzul de a o numi in functia de ministru al Dezvoltarii Regionale. Seful statului are, potrivit Constitutiei, imunitate, astfel ca, pentru fapte penale de drept comun, raspunde dupa…

- Numarul utilizatorilor din Romania ai retelei de socializare Facebook a ajuns, in ianuarie, la 9,8 milioane, in timp ce totalul celor care au un cont Instagram se ridica la aproximativ 700.000, conform datelor centralizate de catre ZeList, serviciul de monitorizare si analiza a social media si presei…

- Senatorul PNL Eugen Pirvulescu: “In Teleorman, doar cele cinci orașe beneficiaza de aducțiune de gaze. In 92 de localitați rurale nici macar un cetațean nu are gaze in gospodarie” in Politic / on 22/01/2019 at 10:57 / In ultima luna din sesiunea parlamentara de toamna, senatorii au dezbatut…