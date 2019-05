Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat luni ca se va intalni cu Vladimir Putin si cu presedintele chinez Xi Jinping in timpul summitului G20.'Am notat declaratia' presedintelui american Donald Trump, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in timpul unei conferinte de presa, adaugand…

- Kremlinul a anuntat marti ca SUA nu au facut nicio propunere oficiala pentru o intrevedere intre presedintele american Donald Trump si liderul rus Vladimir Putin in marja summitului G20 ce se va desfasura in Japonia luna viitoare, informeaza Reuters. Donald Trump a declarat luni ca se va intalni cu…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri, a doua zi dupa o intalnire intre Kim Jong Un si Vladimir Putin, "ajutorul" Rusiei si al Chinei in problema nord-coreeana, informeaza France Presse potrivit Agerpres. "Facem multe progrese in legatura cu Coreea de Nord. Am fost sensibil la…

- Intr-un interviu publicat marti de Polska Times, Weber a declarat ca nu ar fi in interesul Uniunii Europene sa isi creasca dependenta de gazul rusesc. Prin conducta Nord Stream 2, pe sub Marea Baltica, ar urma sa se transporte anual 55 de miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia in…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste suveranitatea israeliana asupra Înaltimilor Golan va avea cu siguranta ‘consecinte negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marti Kremlinul, citat de DPA si TASS.…

- Manfred Weber a declarat, sambata, la Summitul PPE al liderilor locali și regionali, ca Europa trebuie sa devina puternica și din punct de vedere politic, nu doar economic, pentru a putea face fața provocarilor Chinei, acțiunilor lui Vladimir Putin, Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan, scrie Mediafax.„Suntem…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un au incheiat summitul mai devreme, joi, fara a semna un acord intr-o ceremonie comuna, a informat Casa Alba, relateaza site-ul postului BBC, scrie Mediafax.Mai multe publicații au relatat joi ca masa pe care urma sa o ia…

- Președintele rus Vladimir Putin a sugerat ieri ca exista un ”stat paralel” în SUA care lucreaza împotriva președintelui Donald Trump, informeaza The New York Times, citat de The Hill. Putin a facut acest comentariu în timpul discursului în care…