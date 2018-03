Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu recent arata ca femeile sunt mult mai fericite decat barbatii insa fericirea vine la pachet cu mai mult stres pentru doamne. Cauza stresului consta in jongleria dintre numarul orelor petrecute pentru o viata profesionala implinita si cele dedicate maternitatii care este o ocupatie pe termen…

- Parintele Calistrat de la manastirea Vladiceni de langa Iași pune degetul pe rana și spune de ce tot mai mulți barbați dau dovada de iresponsabilitate și schimba femeile precum șosetele.

- Stresul e unul dintre principalele probleme acuzate la locurile de munca de cei mai mulți angajați. Un raport publicat de Forbes in anul 2014 arata la acea vreme ca mai bine de 40 de procente dintre angajații care și-au schimbat locul de munca au facut-o din cauza stresului. In mod inevitabil, aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, prin care varsta de pensionare a personalului din domeniul cercetarii si dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru barbati, cat si pentru femei.

- Medicii ne explica de ce, in ciuda aparentelor, femeile sunt mai rezistente decat barbatii. Potrivit unui studiu publicat recent in revista de biologie Bio Essays, femeile sunt programate genetic sa...

- Somnul este un subiect deosebit pentru ca foarte multe persoane nu dorm suficient si se simt obosite. In plus, multe persoane se simt vinovate in momentul in care in weekend vor sa doarma mai mult sau isi amana de multe ori alarma.

- Franța, a doua țara care vrea ca salariile femeilor sa fie egale cu cele ale barbaților. Firmele din Franța vor fi obligate sa instaleze un soft direct conectat la sistemele lor de salarizare astfel incat diferențele nejustificate intre salariile femeilor și cele ale barbaților vor putea fi mai ușor…

- Ziua de 9 martie este o sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi. Daca femeile s-au trezit dis-de-dimineata si au inceput framantatul aluatului si macinatul nucilor pentru mucenici, barbatii au o singura dilema: sa bea 40 sau 44 de pahare de vin.

- INS: Femeile reprezinta peste 51% din totalul populatiei Romaniei Femeile reprezinta în România peste 51% din totalul populatiei României, adica aproximativ 10 milioane 41 de mii de persoane, conform datelor anuntate astazi de Institutul National de Statistica. INS marcheaza…

- Barbații spun cele mai mult minciuni pe 8 Martie, susține psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “Doar pe tine o sa te iubesc mereu!”, “Eu nu sunt precum ceilalți barbați!”, “Nici n-am sa ma uit vreodata la alte femei!”, “Niciodata n-o sa fiu interesat de altcineva!” – astfel de declarații le…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- In general, femeile aplica la varste de peste 40 de ani pentru un post de management, iar raportul fata de barbati este 1 la 3 sau 2 la 3 in favoarea barbatilor, potrivit studiului. Compania a precizat ca din analiza au fost excluse domeniile preponderent "feminine" precum HR sau Comunicare si cele…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere, dar cand se prezinta la interviu vin cu CV-ul mult mai bine organizat sicompletat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii- arata specialistii in recrutare ai Adecco,una dintre cele mai mari firme de HR din Romania. In…

- Locul de munca nu este exact locul in care te-ai aștepta sa le intalnești pe aceste femei. In mod clar, ținutele lor nu respecta normele obligatorii de vestimentație, dar nimeni nu iși poate lua ochii de la ele. Femeile fatale știu ce vor și știu și cum sa obțina ce-și doresc.

- Firma, Sheerly Genius, propune niste ciorapi care nu se rup si nu se agata, confectionati din acelasi tip de fibre ca vestele antiglont. Ciorapii Sheerly Genius sunt prezentati ca rezistand la cel putin 50 de purtari, fibrele care intra componenta lor fiind de zece ori mai tari decat otelul si astfel…

- Ciorapii de dama, indiferent de cât de scumpi ar fi, au o mare problema: se agata si se rup repede, astfel ca nu pot fi purtati de prea multe ori, problema la care o companie americana anunta ca ar fi gasit o solutie. Firma, Sheerly Genius, propune niste ciorapi care…

- BERBEC: Acești nativi vor ca partenera lor sa fie o femeie independenta și sa ii domine in dormitor. Le plac femeile fara inhibiții. TAUR: Taurii cauta o femeie care sa exprime feminitate, sa fie amuzanta și iubitoare. GEMENI: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al gemenilor iubesc…

- Oamenii de știinta de la Universitatea din Helsinki, Finlanda, au descoperit secretul diferenței de inalțime intre barbat și femeie, care se ascunde in cromozomul X. Anterior, cercetatorii se intrebau de ce femeile sint mai scunde decit barbații, dar nici nu-și putea imagina ca cheia este cromozomul…

- Femeile care dezvolta hipertensiune arteriala in sarcina s-ar putea confrunta cu reaparitia acestei probleme de sanatate in decurs de un an de la nastere, iar multe dintre ele pot sa nu fie diagnosticate corect deoarece afectiunea se manifesta de cele mai multe ori in timpul noptii, sugereaza un studiu…

- Barbatul LEU: Acești nativi au fost inzestrați cu darul de a ieși in evidența oriunde ar merge. Emana masculinitate și sunt mai mult decat siguri pe ei. Le place sa-și domine partenerele și toate femeile pun ochii pe ai atunci cand se afla intr-un loc public. In momentul in care acestor…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC),…

- Lipsa din anumite localitati a medicilor specialisti este una dintre cele mai mari greutati cu care se confrunta bolnavii cronici, ei fiind astfel obligati sa se deplaseze in alte orase decat cel in care locuiesc, arata un studiu realizat de Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice…

- Simona Halep (1 WTA) si-a sucit glezna stanga in victoria din turul I cu Destanee Aiava (193 WTA). Apoi, a strans din dinti si a avansat pana in ultimul act (sambata, ora 10.30, Eurosport).

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamana, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamana, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze.

- Partea Ide Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si o femeie barbata este tot atat de dezagreabila ca si un barbat efeminizat" - Golda Meir Familia ramane una din marile ...

- In general, barbații spun ca e imposibil de trait cu o femeie. Ca e cicalitoare și enervanta. Cea mai stresanta... specie cu care barbatul poate trai! : ) DAR! Exista cateva aspecte care arata ca un barbat poate invața lucruri de la o femeie. Cum ar fi: sa invețe sa traiasca mai mult și, mai ales, mai…

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- Unul dintre cele mai rele lucruri care i se pot intampla unei femei este sa-si piarda cositele de care este atat de mandra. Orice femeie, indiferent de varsta si etnie se poate confrunta cu caderea parului. Iata cateva motive ciudate pentru care iti cade parul. Caderea parului #1. SarcinaSarcina…

- BERBEC: Aceste native sunt extrem de impulsive și acționeaza dupa cum le taie capul. Femeile berbec nu ezita sa spuna ce gandesc și nu se gandesc de cele mai multe ori inainte de a spune ceva și ajung sa-i raneasca pe cei din jurul lor. Barbații care au alaturi o femeie berbec au de…

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decit barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor sexe in cadrul perioadelor istorice. Conform unor acceptiuni,…

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decat barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor...

- Micul dejun sa fie gata preparat, ordine in casa, gospodina desavarșita și cate altele mai are de pus la punct o soție. Vorbim chiar și despre soțiile care merg la birou, nu numai despre cele casnice. Cu tot acest timp aglomerat, daca ne gandim și la o familie cu copii, femeile ajung sa ii vada pe soții…

- Astrele ne dezvaluie care este singura femeie de zodiac care ii pune pe jar pe barbați, dar care nu are cel ma docil caracter și-i face pe acești sa sufere de cele mai multe ori. Poate ca și tu te-ai gandit din prima secunda la femeia SCORPION. Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt…

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Islanda a devenit, in mod oficial, prima țara din lume care a legalizat salariul egal dintre barbați și femei. Pe 1 ianuarie, parlamentul, compus din aproximativ 50% femei, a adoptat o lege care interzice diferența de salarizare dintre barbați și ...

- Este prima tara din lume care a decretat obligatorie, prin lege, egalitatea de salariu intre barbat si femeie. Adio discriminarii, in contextul in care, este dovedit faptul ca femeile muncesc mult mai mult si sunt mult mai eficiente la locul de munca..

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care încalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul. Dar aceste schimbari sunt valabile doar în capitala iraniana. Persoanele care nu respecta codul de îmbracaminte islamic,…

- Cel mai mare dusman al celor care sunt amatori de plimbari cu caiacul pe o apa curgatoare este echilibrul, pe care multi reusesc cu greu sa si-l mentina. Acestia cad de cateva ori in apa pana isi dau seama cum sa pluteasca.

- Deși nu pare, barbații sunt innebuniți dupa femeile care iși arata sentimentele și care ii copleșesc cu iubire, scrie estisuperba.ro. Chiar daca barbații vor sa para duri, le plac și lor lucrurile siropoase, oricat de mult ar nega ei. Citeste si Femeile de foc ale zodiacului. Nici un barbat…