Problemă națională, imagini de groază. Val Vâlcu propune TAXA de 1 leu ”Inainte de `89, nu vedeai nicio sticla goala aruncata. Borcanele, sticlele goale erau duse la un centru de colectare și lucrul acesta se facea pentru ca ambalajele aveau o valoare. Fie erau date la magazin, cand luai o sticla plina, o dadeai pe cea goala. Fie le curațai și le duceai la centrul de colectare, unde valoarea unei sticle era de 2 sau de 3 lei. Acum, firmele nu au permis sa fie pus preț pe ambalaj. Daca un pet valora un leu, pe acel rau curgeau sute de mii de lei, deci ar fi fost golit de oameni care strangeau pet-uri sau acele pet-uri nu ar fi fost aruncate, atat timp cat aveau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

