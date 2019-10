Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nastase a incalcat legea chiar din prima sa vizita la Primarie. Potrivit unui comunicat de presa, emis de Dumitru Tira, candidat la fotoliul de primar al Capitalei, Nastase a incalcat legea.

- Sectia de Radioterapie a Spitalului Municipal Timisoara și-a intrerupt activitatea, temporar, dupa ce unitatea medicala a primit tarziu un raspuns din partea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare care a solicitat revizuirea dosarului pentru obtinerea autorizatiei de functionare.…

- Intr-o țara in care transplanturile se mențin la minimumul istoric, se inmulțesc cazurile de parinți care ar vrea sa primeasca un semn de la cei care au beneficiat de decizia de a dona. Dupa ce Libertatea a spus povestea Seminei Ferencz, care i-a invitat la nunta fiicei pe cei care au primit organele…

- Șoferii vor putea sa-și aleaga singuri perioada in care permisul auto va putea fi suspendat provizoriu, intr-o perioada de un an de la data la care au incalcat legea. Un proiect de lege, adoptat tacit de Senat la sfarșitul saptamanii trecute, ce prevede aceasta opțiune intra in atenția deputaților.…

- Administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea pentru a fi puse in funcții de conducere sau angajate apropiate ale lumii interlope din Timișoara – se arata in ultimul raport de control al Curții de Conturi la primaria din orașul de pe malurile Begai, finalizat la sfarșitul lunii…

- Polițiștii din Sebes și Abrud au organizat actiuni pentru creșterea siguranței cetațenilor. Au fost aplicate 66 de amenzi in valoare de 10.845 lei. La data de 4 septembrie 2019, Politia Municipiului Sebes și Poliția Orașului Abrud au organizat actiuni, pe raza de competența, care au vizat creșterea…

- Faleza de pe malul Begai va gazdui, saptamana viitoare, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate in Timisoara. Bega Bulevard continua si in acest an, cu Parada Ambarcatiunilor, Cursa Ratustelor, dar si cu o bogata oferta artistica. Amplasarea scenei vis a vis de parcul Alpinet (in spatele…

- De circa doua saptamani, zona centrala a Timișoarei și perimetrele adiacente s-au transformat intr-un uriaș șantier. Obiectivul principal al lucrarilor... The post Legea junglei la Timișoara. Șoferii și pietonii, pierduți prin labirintul din trafic (FOTO) appeared first on Renasterea banateana .