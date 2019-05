Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a ajuns, duminca, in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana si una care s-a exprimat clar impotriva migrantilor in acelasi timp in care Papa a indemnat Europa sa-si deschida bratele si inimile pentru refugiati, potrivit Associated Press.

- Bolile cardiovasculare reprezinta, in continuare, principala problema de sanatate in Romania – este semnalul de alarma tras de Ministerul Sanatatii, cu ocazia Zilei nationale a inimii. In acest context, Mimisterul Sanatații anunta o serie de proiecte ce sunt avute in vedere in acest an in sprijinul…

- Intre 4, 5 și 6 mai dimineața, concentrare pe chestiunile banești: demersuri, dialoguri, calculi, dar și evaluari ale situației financiare sau strict materiale in funcție de evenimentele care i-au luat prin surprindere. La inceputul zilei de 5 mai (1.44, ora de vara a Romaniei sau 4 mai, ora 22.04,…

- “Problema este in benzi. Holzmann este suspendat. Aristidis nu este refacut. Dumitras nu este refacut. Sper sa fiu inspirat si sa gasesc o solutie pentru postul de fundas stanga. La oricine as ...

- Sondaj italian anul 2025, guvernul italian face un sondaj in randul cetatenilor: – Imigrantii din Romania reprezinta o problema? 35% au raspuns: „Si, un grande problema!” 65% au raspuns: „Absoluto nicio problemo, manca-ti-as!”. Vezi și … Post-ul Bancul zilei: Sondaj italian despre romani apare prima…

- Problema circulatiei rutiere pe traseul Iasi-Letcani, in dreptul localitatii Valea Lupului, se poate rezolva doar printr-un protocol incheiat intre primariile din Valea Lupului si Iasi. Afirmatia a fost facuta, astazi, de prefectul de Iasi, Marian Serbescu, in contextul manifestarilor organizate cu…

- "Crestinii formeaza o minoritate redusa in aceasta tara. Totusi, dupa parerea mea, acest lucru nu este o problema", a spus suveranul pontif la catedrala catolica din Rabat, scrie Agerpres. "Inseamna ca misiunea noastra ca persoane botezate, preoti, credinciosi si credincioase nu este determinata…