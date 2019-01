Stiri pe aceeasi tema

- Initiativa legislativa impotriva violentei psihologice – bullying in scoli a fost adoptata de Senat, care este camera decizionala. Legea Educatiei Nationale a fost astfel completata cu o sectiune care prevede expres definirea si prevenirea bullying-ului, asistenta psihologica, dar si formarea si informarea…

- Crin Antonescu a numit ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea o „stafie” care „bantuie nopțile de un an jumatate”. „A devenit necesar, dar deja ridicol sa tot vorbim. Totuși, agenda unei țari mai ales in momente cu teme reale nu poate fi facuta mereu de Codrin Ștefanescu, care tot iese…

- Fostul lider liberal Crin Antonescu a comentat la Digi24 informatiile privind o posibila Ordonanta de amnistie si gratiere. „O stafie care bantuie nopțile de un an jumatate”, spune el despre acest subiect. „A devenit necesar, dar deja ridicol sa tot vorbim. Totuși, agenda unei țari mai ales in momente…

- FCSB cauta sa intareasca lotul, Dica avand in primul rand nevoie de un fundas central. Ionut Nedelcearu, fostul aparator al lui Dinamo si in prezent in lotul rusilor de la UFA, poate fi o solutie. Nicolae Grigore, prezent la ProSport LIVE, a explicat. Liga 1 Betano.

- Problema e ca Emmanuel Macron sufera din cauza unei rate foarte slabe de aprobare a politicilor lui in Franta, 26%, si de o rata a somajului de aproape 10%, asa ca nu face acum decat sa incerce sa schimbe subiectul, a comentat pe Twitter presedintele american Donald Trump.

- Directorul executiv al World Rugby, Brett Gosper, a cerut arbitrilor sa faca apel mai des la cartonasele galbene si rosii in tentativa de a elimina placajele periculoase din jocul cu balonul oval, relateaza Reuters. World Rugby a demarat o campanie pentru a eradica placajele periculoase,…

- Un barbat din comuna Bautar a fost descoperit de politistii caraseni, in afara sectiei de votare din localitate, ca purta o arma si se afla sub influenta bauturilor alcoolice. „In jurul orei 10,40 s-a prezentat un barbat in fata sectiei din comuna Bautar, pentru a-si exercita dreptul la vot. Politistul…