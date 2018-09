Stiri pe aceeasi tema

- Compania italiana Astaldi a anuntat vineri ca depune cerere la instanta de judecata din Roma pentru a intra in procedura de insolventa. In Romania, compania construieste Metroul de Drumul Taberei, Podul de la Braila si 18 kilometri din Autostrada Transilvania.

- Astaldi este unul dintre cei mai mari constructori din Romania, avand proiecte alocate de peste 1 miliard de euro. Firma intampina dificultați in țara mama, Italia, motiv pentru care astazi a cerut sa intre sub proiecția legii insolvenței. Compania italiana Astaldi a ajuns in aceasta situație…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat joi, intr-o conferinta de presa organizata la Braila, referitor la recentele declaratii privind constructia podului peste Dunare, viitorul Golden Gate al Romaniei, ca proiectul este in termen cu depunerea hartiilor la Bruxelles. "Am auzit o multime de…

- Ministerul Energiei anunța ca lucrarile de modernizare de la termocentrala Paroșeni au ajuns la final. Astfel, unitatea este cea mai moderna din țara, fiind singura care se alinieaza normelor europene in ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. “Ne bucuram ca incepand de astazi, termocentrala…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, in aceste zile, si la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate. Autoritatile spun ca pesta…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa forței de munca și de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul Național de Statistica (INS).Citește și: Fost șef…

- Tratamentul fara interferon, care vindeca aproape toti bolnavii de hepatita, nu mai este decontat in Romania. Asta pentru ca vechiul contract a expirat, iar negocierile pentru cel nou inca nu s-au incheiat. Multi bolnavi cauta acum solutii in strainatate. Aproape 18.000 de pacienti diagnosticati cu…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite a preluat compania Agricost SA Braila, anunta autoritatea de concurenta, intr-un comunicat transmis marti.