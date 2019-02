Problemă de logică la care se contrazic toţi internauţii! Ştii rezultatul? Dar care este, pana la urma, raspunsul corect la aceasta problema de logica? Tu il stii? 1 + 4 = 5

2 + 5 = 12

3 + 6 = 21

8 + 11 = ? Raspunsul matematicianului Raspunsul matematicianului Matematicianul este foarte exact si va spune. Prima egalitate este adevarata, urmatoarele doua sunt false. Iar raspunsul la a patra este 19. Dar astfel de ghicitori nu se bazeaza pe interpretarea matematica a simbolurilor. Au ascuns un model, un algoritm ce trebuie identificat si solutionat. Varianta 1 de algoritm 1 de a + b inseamna a+ ab Ceea ce inseamna 1+4 inseamna 1+ 1 x 4 = 5 2+5… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

