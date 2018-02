Problema creselor din Romania, uitata intr-un sertar de politicieni. De ce nu se construiesc si ce se intampla cu proiectul?

Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Rectorul Universitații Tehnice Cluj: "E greu sa ținem tinerii in instituție, cu salariile pe care le au in IT" Rectorul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, Vasile Topa, semnaleaza o problema care va trebui rezolvata: cea a cadrelor didactice, mai ales din zona tehnologiei informației (IT). …

- Filipe Oliveira a ajuns la Sepsi dupa o cariera impresionanta in care a impartit vestiarul cu superstaruri, la Chelsea, Parma sau nationala de juniori a Portugaliei. Un fotbalist in al carui CV apare un titlu in Anglia, cu Cheslea, se vede foarte rar in Liga 1, aproape deloc. Este…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Proiectul legislativ privind modificarea Codului silvic a primit aviz favorabil din partea Comisiei de agricultura, silvicultura și dezvoltare rurala, cu 8 voturi „pentru” și unul „impotriva” (USR). Proiectul a fost susținut de catre senatorii Florin Carciumaru (PSD) și Scarlat Iriza…

- Parintii au inceput sa acorde mai mare atentie problemelor dentare ale copiilor, astfel ca numarul copiilor cu varsta pana in trei ani s-a triplat in ultimii doi ani, fata de perioada 2014-2015, 22 la suta dintre copiii care merg la stomatolog avand mai putin de 3 ani, varsta recomandata pentru prima…

- "Marile proiecte politice in care eu am fost angrenat au eșuat. Pe scurt, eu am fost partener cu domnul Victor Ponta in marea construcție care a fost Uniunea Social-Liberala. Domnul Ponta m-a tradat și s-a aliat cu binomul, iar binomul l-a tradat pe Victor Ponta, dar asta e deja o alta problema.…

- Moderatorul de televiziune Dan Negru a facut o scurta analiza a ceea ce se intampla in televiziune și a ajuns la o concluzie dureroasa. Dan Negru, care de-a lungul anilor a refuzat sa apara in reclame , este unul dintre cei mai longevivi prezentatori de televiziune din țara noastra. A prezentat numeroase…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- O firma olandeza vrea sa faca un parc eolian gigantic in Romania, iar primul beneficiar e statul olandez. Proiectul presupune realizarea unui parc eolian de 1.000 de MW care ar fi al cincilea din lume din punct de vedere al puterii instalate, scrie digi24.ro.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Romania participa cu opt ateliere tematice dedicate motivelor decorative ale iei traditionale, care se vor desfasura in perioada 5-9 februarie in cadrul celei de-a IX-a editii a Carnavalului International al Copiilor, informeaza un comunicat al Institutului Cultural Roman (ICR) Venetia transmis,…

- Un taximetrist a scos astazi un pistol din portbagaj in timp ce se certa cu un client, in apropiere de aeroportul Otopeni, relateaza Digi 24.Soferul s a infuriat dupa ce un client ar fi lasat un bacsis mic. Barbatul a pus arma la brau si s a urcat in masina, nu inainte de a si mai ameninta inca o data…

- Sotii Nicoleta si Marius Cristian Botan aveau impreuna doi copii, o fetita in varsta de cinci ani si un baiat de un an si patru luni. Potrivit unor surse judiciare, citate de Romania TV, in acest moment ei se afla in grija unei matusi, insa acest lucru ar putea sa nu fie definitiv. Citeste…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, luni seara, la Antena 3, ca oficialii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Pascal Garnier, francezul stabilit la Putna, s-a indragostit iremediabil de Romania și a devenit ghid, pentru a le putea arata strainilor frumusețile țarii noastre. Cu ajutorul sau, mii de turiști au descoperit locuri pitorești. De mai bine de 10 ani, Pascal simte romanește. Ne-a invațat limba, iubește o…

- Deși italienii sunt foarte mulțumiți de felul in care romanii muncesc in Italia și se integreaza in societate, spune Vincenti, incidente izolate sunt amplificate de mass media. Oamenii nu au nicio problema cu romanii care vin cu acte, care muncesc. Problema lor e cu imigranții ilegali. Presa, insa,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- "Privesc si eu cu ingrijorare ceea ce se intampla in viata politica de cateva zile. Nu pot fi indiferenta, chiar daca sunt preocupata primordial de problemele Capitalei. Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica. Cei…

- "Președintele Klaus Iohannis ar trebui sa ia macar acum, in al 24-lea ceas, o poziție fara echivoc referitoare la influența nefasta a sistemului paralel de putere asupra justiției. Astazi, am urmarit cu interes dezbaterile de la CSM cu privire la magistrații acoperiți și salut curajul de a pune pe…

- Un proiect de lege inițiat in 2014, care prevedea castrarea chimica a pedofililor, va fi repus in discuție, a anuțat deputatul PSD Catalin Radulescu. Proiectul a primit aviz negativ in 2014 din partea Ministerului Justiției.

- Anul agricol 2018 se anunta unul al recordurilor pentru mai multe culturi, astfel ca si exporturile cresc substantial. Autoritatile straine anunta insa ca Romania nu va fi competitiva pe pietele externe, din cauza infrastructurii rutiere. Vremea favorabila, subventiile generoase, managementul bun al…

- In 2017, productia uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 313.883 de autovehicule. In 2016 au fost produse 320.457 de unitati, se arata intr-un comunicat transmis vineri de Asociatia Constructorilor de Autovehicule din Romania (ACAROM). Numarul de modele Duster ...

- Andreea este președintele unei asociații de tineret, iar fratele sau Catalin este inginer topograf, dar o ajuta și pe sora sa in activitatea ONG-ului pe care il aceasta il coordoneaza atat in Romania, cat și in Kenya.

- 39 de deputați și senatori din PSD au depus o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala.Proiectul a fost inițiat de Catalin Radulescu, condamnat penal cu suspendare. Rareș Bogdan…

- Tot mai multe familii din Romania, deși muncesc, nu iși permit sa investeasca in dezvoltarea educaționala a copiilor. Problema nu poate fi eliminata imediat, ci pas cu pas, pornind de la principiile și practica educației celor mai mici. In acest context, orice ajutor este important și trebuie valorificat.…

- Profesoara Valeria Moisa împarte palme în stânga si în dreapta la elevi. Mai grav: unii au fost loviti cu capul în gura sau strânsi de gât pâna au ramas semne.

- In aceasta perioada se sacrifica purceii care vor ajunge, ulterior, pe mesele de Craciun. Daca sunteti curiosi cate kilograme are unul dintre cei mai mari purcei din Romania, aflati ca acesta are peste 50 de kilograme si se numeste Giorgio.

- In perioada 14 aprilie – 27 iunie, Asociația „Buna Ziua, Copii din Romania!” a derulat proiectul „Voluntari pentru seniori”, in parteneriat cu Caminul pentru Persoane Varstnice Tutova și Primaria Tutova. Mobilizarea voluntara a 13 tineri, ghidați de un asistent coordonator de voluntari, a dus la bun…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Poeta Ana Blandiana deplange faptul ca Parlamentul se foloseste de funeraliile regelui Mihai pentru "a distruge statul de drept". "Ma refer la ceea ce se petrece in Parlament. Este evident ca tot acest extraordinar protocol al mortii este transformat intr-o cortina, care trebuie sa ne distraga…

- ”Lupta anticorupție va fi terminata. Daca ne uitam in urma cu 12-15 ani ce se intampla in Romania in lupta cu corupția, o sa vedem ca nu se intampla mare lucru. Nu erau anchete. Anchetele DNA din ultimul timp și hotararile de condamnare pronunțate de judecatori in ultimii ani cred ca sunt motivul…

- Elevii Colegiului Tehnic Ion Mincu au aflat miercuri, de la profesorii lor și de la specialiști, cum sa nu devina victime ale traficului de persoane. Tinerii au participat la o activitate din care au invațat cum sa nu cada in plasa traficaților de persoane. Activitatea intitulata sugestiv ”Cum sa ne…

- UBB: Parintii care muncesc in strainatate nu-si abandoneaza copiii Specialistii Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca recomanda autoritatilor derularea unor campanii prin care sa sensibilizeze opinia publica si sa constientizeze faptul ca parintii care pleaca sa munceasca in strainatate nu…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, inregistrandu-se 170 voturi ”pentru” si 81 ”impotriva”, informeaza AGERPRES . Raportul Comisiei de buget mentioneaza ca proiectul a fost elaborat…

- Colegiul Medicilor solicita adoptarea cat mai rapida a legii vaccinarii Colegiul Medicilor din România solicita Camerei Deputatilor sa adopte cât mai rapid legea vaccinarii care trebuie sa aiba o forma clara si sa contina responsabilitati asumate. Colegiul atrage atentia ca în…

- Dupa mai multe interventii foarte dure ale procurorului general, care a criticat modificarile la legile justitiei si chemarea la audieri in parlament a unor procurori de catre parlamentari, pe care i-a numit "inculpati de rang inalt", procurorul general Augustin Lazar primeste o replica dura de la…

- Evident, nu in Romania, ci in Germania, unde a fost inaugurata vineri cea mai moderna linie de mare viteza din tara. La eveniment a participat si cancelarul Angela Merkel, care a calatorit pe ruta Munchen-Berlin. Proiectul a inceput in urma cu 26 de ani si a costat zece miliarde de euro. 22 de tuneluri…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Liga Profesionista de Fotbal (LPF) și Institutul Aspen au lansat, ieri, proiectul „Joaca pentru viața”, care are ca scop principal dezvoltarea abilitaților fundamentale de mișcare ale copiilor din Romania, cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. Președintele…

- Comitetul Olimpic și Sportiv Roman (COSR), Liga Profesionista de Fotbal (LPF) și Institutul Aspen au lansat, joi, proiectul "Joaca pentru viața", care are ca scop principal dezvoltarea abilitaților fundamentale de mișcare ale copiilor din Romania cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani. …

- Deputatul USR Cosette Chichirau a spus, miercuri, lqa Parlament, ca intentioneaza sa-l actioneze in instanta pe senatorul PSD Serban Nicolae, ea menționand ca ar vrea ca acesta sa-i ceara scuze pentru jignirile primite in cursul aceleasi zile. „Trebuia sa se uite la mine si sa-mi spuna ca-si cere scuze.…

- Chiar daca Beyonce de Romania, fosta iubita a lui Nicolae Guța, este suspecta de cancer, aceasta nu renunța sa aduca un zambet cald pe fațele celor apropiați. Cantareața de manele i-a facut o surpriza frumoasa fiicei sale.

- Potrivit unui comunicat de presa, ministrul Florian Bodog s-a intalniti, marti, cu reprezentantii pacientilor care necesita tratament cu imunoglobulina si i-a informat despre stadiul aprovizionarii cu imunoglobulina si masurile pe care le va intreprinde Ministerul Sanatatii in perioada imediat urmatoare.…

- Nu mai putin de 11,45% dintre cei aproape 57 de mii de elevi care au frecventat anul trecut cursurile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din judetul Vaslui au cel putin unul dintre parinti plecat in strainatate. Desi in scadere fata de anii anteriori, procentul elevilor vasluieni ai caror…

- Declarația vine in contextul in care premierul Mihai Tudose a atacat in repetate randuri Banca Naționala, acuzand-o ca e de vina pentru deprecierea leului si cerand o discutie fata in fata cu șefii BNR, pentru a lamuri ce rol are aceasta institutie. Vasilescu a trimis un mesaj Guvernului, sambata, din…