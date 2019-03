Problema care dă bătăi de cap internauţilor. Tu ştii rezultatul? Raspuns 4



Multe raspunsuri au dat ca rezultat corect 4, pornind de la ideea ca 16 este patratul lui 4, iar, deci, evident 4 x 4 = 16. Dar oare acest numar respecta algritmul din celelate doua cercuri?



Sa vedem:



Numerele 64, 5, 40 au in comun cifra 8.



64 este patratul lui 8, iar 8 x 5 = 40



Dupa acelasi principiu, 81, 6 si 63 au in comun cifra 9.



81 este patratul lui 9, iar 9 x 7 = 63



Rezulta, deci, ca raspunul 4 NU este cel corect.



