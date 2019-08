Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu a afirmat marți, intr-o ediție speciala a emisiunii Gandurile lui Cristoiu, ca exista o grija uriașa a autoritaților implicate in cazul Caracal – poliție, procuratura, DIICOT- sa nu se abata de la ipoteza asasinului singuratic in cazul lui Gheorghe Dinca.Analistul…

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privinta avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca si a facut si un selfie, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX. Initial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza. Surse…

- Tonel pop, avocatul familiei Luizei, fata sechestrata și ucisa de criminalul Gheorghe Dinca, a dezvșuit, marți seara, la Romania TV, ca are dubii cu privire la acele oseminte gasite de anchetatori in padurea de langa Caracal.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui fost candidat USR, in legatura…

- O femeie i-a sesizat in aceasta dimineața pe polițiștii din Caracal ca a vazut haine de dama, blugi si pantaloni scurti, in apropierea lanului de floarea soarelui unde ieri a fost cautat, fara a fi gasit, telefonului Luizei Melencu. „De o saptamana am vazut hainele astea aici. Veneam la sosea in fiecare…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Anchetatorii care s-au deplasat vineri, la Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, au gasit la locuinta inculpatului pete de sange si fragmente de oase, potrivit unor surse judiciare. Fragmentele osoase par…

