- Vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, ,,Asia Express”, au parcurs mai mult de jumatate din maratonul de 5000 de kilometri de pe teritoriul Asiei. Dupa ce au experimentat ineditul primelor doua țari din Drumul Dragonului, Vietnam și Laos, luni seara de la ora 20:00, cele patru…

- Monica Gabor a rabufnit, dupa ce Andrei Ștefanescu a facut glume despre fiul lui Mr. Pink. Totul a pornit de la o imagine in care fosta soție a lui Irinel Columbeanu apare impreuna cu baiatul ei vitreg. Andrei, care acum este și prezentator la Antena Stars, a comentat pe marginea faptului ca baiatul…

- Antrenorul echipei Astra Giurgiu, Edward Iordanescu, a aparat stilul defensiv al formatiei sale in partida cu CSU Craiova, prin faptul ca adversarul si valoarea lotului sau l-au impiedicat sa joace altfel."Ne asteptam la un meci foarte greu, pentru ca am intalnit o echipa cu multa calitate,…

- Cel mai dur reality show, ,,Asia Express”, a fost pana in acest moment o provocare continua pentru echipele implicate, insa testul este departe de a se fi incheiat. Cele opt vedete ramase in competiție au parcurs deja jumatate din maratonul de 5000 kilometri, timp in care și-au depașit limitele și s-au…

- Ediția ,,Asia Express” din seara aceasta marcheaza ultima etapa a concurenților din Laos, cea de-a doua țara din maratonul de 5000 de kilometri. Dupa ce au parcurs jumatate din Drumul Dragonului, cele cinci echipe ramase in competiție resimt mai mult ca oricand nopțile nedormite, oboseala fizica, psihica…

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” a continuat in Laos, in cea de-a doua competițite din noua destinație. Probele, insa, au fost din ce in ce mai dificile, iar la finalul ediției cu numarul șase s-a lasat cu o desparțire.

- Dan Bobouțanu, groparul culturii in Hunedoara Hunedoara este un oraș multi-etnic, multi-confesional și multicultural, cu o dezvoltare economica in preponderenta industriala și de servicii, dar cu o infrastructura modesta de institutii de spectacole. Dupa 1989 Clubul Sindicatelor a decazut,…

- Toata lumea il știe pe luptatorul Catalin Moroșanu, dar puțina lume il cunoștea pana acum pe fratele sau mai mic, Claudiu. Cei doi s-au inscris impreuna in show-ul Asia Express și, inca de la prima ediție, au dovedit ca fac echipa buna, descurcandu-se in situații limita. Catalin e foarte mandru de “frațiorul…

- "Vom avea un Congres in luna martie. Este un Congres destul de așteptat din punctul nostru de vedere, pentru ca trebuie clarificate unele lucruri", a declarat ministrul Muncii, luni, 19 februarie, in emisiunea Romania9, moderata de Ionuț Cristache la TVR1. "In primul rand cred ca ar trebui sa discutam…

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- Asia Express. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana, deoarece niciunul nu s-a așteptat ca prima destinație sa fie un test atat de dur. Competiția, adrenalina continua și condițiile extreme ii vor face, rand pe rand, sa cedeze, iar Dorian Popa va afla…

- Vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”, cel mai dur show de televiziune din Romania, au avut parte de probe dintre cele mai grele, in aventura vieții lor, care se afla abia la inceput. Au jupuit șerpi, au mancat fructe urat mirositoare și oua crude, insa nimic nu pare sa le opreasca din…

- Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii fenomen Asia Express, da din casa cateva dintre cele mai frumoase momente din cadrul reality show-ului. Dupa ce a vizionat impreuna cu echipa și cu vedetele primul episod din aventura momentului, prezentatoarea trage cateva concluzii.

- „Asia Express", show ce debuteaza astazi, ora 20.00, la Antena 1 nu este doar o cursa nebuna, contracronometru prin Vietnam, Laos, Cambodia și Thailanda, ci și un lung șir de provocari și...

- 1. Ai nevoie de un card de credit sau de un cont bancar (poti plati si cash la automatele ZebraPay sau Bitcoin Romania). 2. Alegi o firma de exchange/brokeraj care-ti poate achizitiona bitcoin cu valuta trimisa de tine (euro, dolar, leu etc). Aceste exchange-uri pot avea comisioane la achizitie, retragere…

- Dorian Popa pare pregatit pentru orice incercare, insa la show-ul Asia Express, de la Antena 1, a avut de furca. Artistul a marturisit ca a fost cam „terfelit” din punct de vedere psihic. Dorian Popa este unul dintre participanții de la show-ul „Asia Express”, de la Antena 1. Dorina Popa a participat…

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența vieții lor” derulata pe micile ecrane.

- Horoscop 2 februarie 2018. Previziuni detaliate pentru fiecare zodie in parte. Anumite zodii vor primi mai multa dragoste. Citește horoscopul pentru zodia ta! Berbec – Horoscop 2 februarie 2018 Familia te inconjoara cu iubire neconditionata, asa e, dar asteapta ceva de la tine: sa-ti exprimi o parere,…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- Patrizia Paglieri, cunoscutul Chef, participa la „Ferma vedetelor“ alaturi de fiul ei, Francesco, impreuna cu alte cinci perechi de vedete puse in situația de a se descurca intr-o ferma din mijlocul Munților Fagaraș. Cum s-a pregatit Patrizia Paglieri pentru aceasta experiența, ne povestește in cele…

- Incepand cu 12 februarie, in fiecare luni și marți, de la ora 20:00, telespectatorii vor fi martorii unui maraton spectaculos prin țarile Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda, prezentat de frumoasa Gina Pistol.

- Gina Pistol vorbește despre vacanța cu Smiley in Thailanda, prima petrecuta in doi de cand Libertatea a scris, in vara anului trecut, ca sunt impreuna . Prezentatoarea “Chefi la cuțite” (show din care s-au consumat deja 4 sezoane) ne-a povestit, in exclusivitate, cum a fost concediul petrecut in exotica…

- Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca pensiile romanilor nu vor fi micșorate. Afirmația vine in urma declarației Vioricai Dancila, care și-a anunțat prioritațile. Intrebata care este cea mai importanta masura pe care o va lua ca premier, Viorica Dancila a spus: "Putem vorbi de un Cod economic, de…

- Cristian Tudor Popescu a fost citat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), dupa ce a comparat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu cea a unei maimuțe. Alaturi de jurnalist, a fost citat și postul Digi 24, acolo unde au fost facute afirmațiile considerate jignitoare…

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Jucatoarea de tenis Marion Bartoli (33 de ani), campioana la Wimbledon in 2013, a dezvaluit amanunte neștiute din relația cu fostul iubit. Sportiva susține ca acesta i-a facut viața un calvar. “Cand mi-am incheiat cariera, eram cel mai fericit om din lume. Apoi, in mai 2014, l-am intalnit pe fostul…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Cunoscuta profesoara de yoga Dana Tupa considera ca apa nu este doar un element fizic, ci si unul energetic, de care ne putem ajuta pentru a deveni mai fericiti si plini de vitalitate. Specialistul recomanda o serie exercitii simple, cu ajutorul carora putem structura informatic apa pe care o bem, astfel…

- "Cand am devenit presedinte, am promis ca voi incerca sa introduc alt fel de a face politica, cu mai putine artificii, mai putin scandal si cu mai multe rezultate. Mi-am imaginat ca dupa un timp rezonabil de scurt anumite lucruri sunt evidente si nu mai trebuie spuse in fiecare an. (...) Imi face recunosc…

- Avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, Maria Vasii, a declarat, joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. "Cu siguranta sunt foarte multe lucruri pe care le-am vazut in contradictie cu cele declarate public de…

- Gina Pistol, despre experiența in Cambodgia. Concurenții care au acceptat sa plece la mii de kilometri de casa, la filmarile pentru “Asia Express”, nu au avut nicio clipa viața ușoara. Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii care va incepe la Antena 1 in primavara anului 2018, a ajuns sa ii compatimeasca.…

- In vederea prevenirii unor posibile infestari cu parazitul Trichinella Spiralis la om, specialistii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) le recomanda buzoienilor sa solicite efectuarea examenului trichineloscopic la porcii sacrificati in gospodarii.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescuse imbraca la fel pentru a avea noroc in cursa Asia Express. Liviu Varciu, care a devenit tatic a doua oara anul acesta , și Andrei Ștefanescu, care este și el tatal unui baiețel , formeaza una dintre echipele ce participa in cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat…