Cea de-a treia zi de verificari extinse la casa lui Gheorghe Dinca a adus probe noi in ancheta, dar și o teorie infricoșatoare: aceea a existenței și a altor victime. In mașina lui Dinca anchetatorii au descoperit fire de par de culoari diferite, ceea ce indica prezența mai multor persoane in autoturismul lui Dinca, potrivit