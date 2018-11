Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de reprezentanți PES activists Romania din toata țara s-au adunat sambata la Timișoara, la sala Europa a Centrului Regional de Afaceri, pentru a discuta despre parcursul european al Romaniei. „Intr-un moment in care mesajele eurosceptice incep sa apara in spațiul public din Romania, este timpul…

- "Daca intrati in magazine, veti vedea ca la primul galantar va intalniti cu carnea de porc", a spus el. Intrebat de jurnalisti ce le raspunde producatorilor de carne, care au spus, ironic, ca si porcul iberic este gustos, ministrul a afirmat: "Eu n-as vrea sa fac glume. Daca dansii sunt dispusi pentru…

- „Holocaustul reprezinta cea mai tragica pagina din istoria umanitații, iar astazi, gandurile noastre pioase se indreapta catre victimele cruzimii declanșate de politicile antisemite. In urma cu 77 de ani, evreii romani erau obligați sa renunțe la o viața normala și sa infrunte condițiile inumane din…

- Ciugud, comuna de la cativa kilometri de Alba Iulia, era falimentara in anul 2000. Primaria strangea doar 70 de mii de lei in buget si avea datorii de 300 de mii. Administratia nu putea plati nici salariile, iar strazile neasfaltate ramaneau mereu in bezna. Acum, comuna e campioana fondurilor europene.…

- Potrivit legislației rutiere din țara noastra, șoferii trebuie sa se asigure, atunci cand circula cu o mașina pe drumurile publice, ca in respectiva mașina se afla o serie de obiecte. In lipsa acestora, șoferii care circula pe drumurile din Romania ar putea primi amenzi de cateva sute de lei. Dupa cum…

- In ciuda implementarii mai multor programe de eradicare, pesta porcina africana este prezenta in insula italiana cu o suprafața de 24.100 de km² inca din anul 1978. In 2016, de exemplu, in Sardinia au fost identificate 23 de focare ale pestei porcine, iar in timpul sezonului de vanatoare s-a descoperit…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur la adresa liderului PSD Liviu Dragnea, dar si la adresa ministrului de Interne Carmen Dan, anuntand ca se astepta ca seful partidului sa ii retraga sprijinul ministrului, stiind ca Romania nu e vazuta bine de Comisia Europeana. Aceasta a mai adaugat…

- O soferița, aflata la volanul unui autoturism cu numere de Ungaria, a fost filmata, duminica, in timp ce intorcea mașina intr-un loc nepermis, iar apoi iși continua drumul pe sens interzis. O soferita care intoarce mașina, apoi iși continua drumul pe o strada cu sens unic a fost filmata de o camera…