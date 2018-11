Proba uluitoare adusa de procurori la procesul lui El Chapo! Au pus pe masa juratilor arma cu care traficantul isi executa rivalii

Stiri pe aceeasi tema

- El Chapo e judecat la New York pentru crime, trafic de droguri si evaziune fiscala. Cel mai periculos traficant din lume isi asteapta sentinta la New York, acolo unde este judecat in cel mai scump proces din istorie. Americanii cheltuie 35 de milioane de dolari ca sa-l vada inchis definitiv pe omul…

- El Chapo si Pablo Escobar sunt cei mai periculosi traficanti din istorie. In timp ce procesul lui El Chapo a inceput la New York, americanii isi amintesc de un alt mare traficant ce a facut valuri in jurul lumii. Pablo Escobar, cel care a terorizat Columbia ani de zile si a condus un imperiu de trafic…

- In perioada 8-9 noiembrie a.c. ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, se va afla in Statele Unite ale Americii, unde va participa la reuniunea ministeriala UE-SUA in domeniul Justiție și Afaceri Interne. Reuniunea ministeriala UE – SUA in domeniul JAI se organizeaza o data pe semestru, de catre fiecare…

- Zeci de persoane sunt intervievate de o curte federala din New York pentru alegerea juratilor care vor decide viitorul narcotraficantului mexican Joaquin 'el Chapo' Guzman Loera, care este pasibil de inchisoare pe viata, relateaza EFE. Dupa aproape doi ani de la extradarea sa in SUA, Guzman Loera,…

- Sapte senatori democrati cer Departamentului de Justitie sa verifice daca Rudolf Giuliani, avocatul presedintelui Donald Trump, a respectat regulile Foreign Agents Registration Act (FARA), in urma relatarilor recente din presa care sugereaza ca a "desfasurat o serie de activitati politice si de relatii…

- Șapte senatori americani au cerut Departamentului de Justiție sa verifice activitațile lui Rudolph Giuliani in favoarea unor entitați straine. Aceștia fac referire și la scrisoarea transmisa lui Iohannis , in care avocatul critica anchetele anticorupție din țara noastra. Cei șapte senatori americani…

- Senatorii Tom Udall, Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse, Jeff Merkley si Richard Durbin au cerut Diviziei pentru securitate nationala din cadrul Departamentului de Justitie sa examineze daca personal Rudolph Giuliani respecta regulile FARA, inclusiv daca el…