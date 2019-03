Proba noua la Bacalaureat: "Creativitate, cunostinte, abilitati, aptitudini si atitudini". Materiile propuse de ministru

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de grup al deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca Bacalaureatul diferențiat este o pacaleala pentru ascunderea rezultatelor slabe obținute de elevi la Bacalaureat."Bacalaureat DIFERENȚIAT inseamna diplome DIFERITE! Absolvenții de bacalaureat diferențiat nu ar trebui sa poata urma…

- Cu mai puțin de o luna inainte de simularea examenului de Evaluare Naționala a elevilor de clasa a VIII-a, Ministerul Educației s-a gandit sa anunțe și datele exacte. Astfel, pe 11 martie urmeaza ca elevii sa susțina simularea probei de la limba și literatura romana, pe 12 cea de la matematica, iar…

- Calendarul simularilor pentru 2019. Ministrul Educatiei vrea simulare pentru BAC in fiecare an, din clasa a IX-a pana la a XII-cea. Simulare la BAC in fiecare an din clasa a IX-a pana la clasa XII-a, a fost propunerea ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, in cadrul unei conferințe de presa, cu…

- In perioada 18-21 martie elevii claselor a XI-a și XII-a vor susține simularea la Bacalaureatul 2019. Pentru elevii de clasa a XI-a, simularea va conține 30% subiecte grila, la proba de matematica. Materiile simularilor la probele scrise pentru elevii claselor XI-XII sunt: limba romana, limba materna,…

- Bacalaureat 2019 edu.ro. Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, anunța schimbari la examenul maturitații, oferind și cateva informații importante elevilor la inceput de an. Bacalaureatul s-ar putea schimba, pentru a introduce un tip de BAC care sa le dea acces elevilor la scolile postliceale,…

- Ministrul Educației nu mai accepta profesori fara titularizare, nici macar suplinitori. Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca trebuie gasita ”o formula” in așa fel incat cei care nu promoveaza examenul de titularizare sa nu mai fie acceptați in sistemul de invațamant, ”nici macar suplinitori”.…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu a anunțat ca vor fi schimbate din nou, curriculumul școlar și programa școlara de la clasele V-VIII. Aceasta a declarat ca a și vorbit cu specialiștii de la Institutul de Stiinte ale Educației “ca sa facem o programa profesionista”. Pentru a patra oara ministru,…

- Curriculumul școlar și programa școlara de la clasele V-VIII vor fi din nou schimbate. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, care intr-un interviu pentru Adevarul a declarat ca a și vorbit cu specialiștii de la Institutul de Stiinte ale...