Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți localnici din comuna Dobrosloveni au sarit sa il atace pe Gheorghe Dinca. Mai mult, aceștia l-au injurat și au urlat la el. Mascații au intervenit pentru a-i ține pe oameni departe de suspect. Gheorghe Dinca a fost adus astazi la Caracal, dar și in alte localitați pentru a se face…

- Anchetarea crimelor savarșite de Gheorghe Dinca revine in Caracal. Gheorghe Dinca a intrat in urma cu puțin timp in curtea casei, potrivit Antena 3. In curte, este adus și butoiul in care Gheorghe Dinca a susținut ca a ars-o pe Alexandra. Va fi reconstituit și momentul arderii fetei de 15…

- Contradicții in ancheta crimelor din Caracal au fost semnalate de avocatul familiei uneia dintre fetele despre care Gheorghe. Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, susține ca afirmațiile lui Gheorghe Dinca cum ca le-ar fi ars pe cele doua fete in butoi nu se potrivesc cu probele administrate pana in…

- Sotia lui Gheorghe Dinca urmeaza sa fie audiata astazi la sediul Politiei din Caracal de catre procurorii DIICOT, care incearca sa lamureasca misterul disparitiei Luizei Melencu si a Alexandrei Macesanu, anunța Antena3.Amintim ca Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a spus ca femeia ar ști…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu a reacționat in direct la Romania TV dupa ce Gheorghe Dinca le-ar fi declarat anchetatorilor ca ar fi lovit-o pe Luiza și ar fi resuscitat-o. Tonel Pop precizeaza ca acestea ar putea fi povești, iar singurul lucru cert este discuția Alexandrei Maceșanu…

- Gheorghe Dinca va ajunge in fața magistraților de la Tribunalul Olt. Barbatul a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, insa, deocamdata anchetatorii nu au reușit sa obțina nicio proba privind moartea Luizei Melencu. Mai mult, ADN -ul confirmat ca fiind al Alexandrei Maceșanu…

- Au trecut aproape 3 saptamani de la dispariția Alexandrei Maceșanu, iar ancheta in cazul crimelor din Caracal pe care Gheorghe Dinca susține ca le-a comis, se adancește. Curtea acestuia va fi cercetata in amanunt cu aparatura performanta, potrivit declarațiilor lui Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- La 6 zile dupa ce Gheorghe Dinca - principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu si a Luizei Melencu - a fost retinut de politie, nimeni nu poate sa spuna clar ce s-a intamplat cu cele doua fete.