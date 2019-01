Stiri pe aceeasi tema

- Intrunit in sedinta extraordinara joi dimineata, Consiliul Local Sfantu Gheorghe a votat un nou proiect de hotarare de Guvern prin care se solicita trecerea intregii baze sportive din cartierul Simeria in administrarea Primariei. In prezentarea proiectului, primarul Antal Arpad a motivat aceasta necesitate…

- O seara pentru Andreea, o tanara mamica bolnava de cancer, a fost organizata miercuri, la Caminul Cultural Dobarlau, la inițiativa primarului Bogdan Barbu, inițiativa careia i s-a alaturat intreaga comunitate, dar și oameni din alte localitați ale județului, din țara și din strainatate. „Andreea Vasii…

- Conducerea Direcției Sanitar – Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Covasna recomanda cetațenilor sa achiziționeze carne de porc doar din locuri autorizate și sa aiba grija de unde consuma „Pomana Porcului” . Directorul executiv al DSVSA Covasna, dr. Siko-Barabasi Sandor, a declarat ieri…

- Mulți oameni considera ca jocurile nu sunt atat de eficiente atunci cand dorim sa evoluam in viața. Aceștia cred ca experiențele pe care le traim sunt cele care ne definesc existența și o influențeaza. Airsoftul este un joc, dar și o experiența, al carui rol nu este doar sa-ți ofere posibilitatea de…

- La sfarșit de saptamana polițiștii covasneni au acționat pentru menținerea siguranței rutiere. Astfel, de vineri pana duminica, in urma activitaților desfașurate in trafic, au fost constatate 148 de abateri pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale și au fost reținute 19 permise de conducere.…

- Așa cum anticipam in urma cu circa o luna de zile, cand prezentam cititorilor nostril detalii despre cea de-a XVI-a editie a Festivalului de Opera, Opereta si Balet de la Brașov, finalul ce se apropie va fi memorabil. Dupa o succesiune de reprezentații de ținuta ce s-au derulat toate cu sala arhiplina…

- Traficul feroviar va fi inchis temporar pe tronsonul Bodoc-Malnas Bai din cauza unor lucrari de modernizare a infrastructurii ce vor fi realizate incepand de marti si pana vineri, 26 octombrie, in acest interval calatorii urmand sa fie transferati cu autobuzele intre statii. Purtatorul de cuvant al…

- Vineri, 26 octombrie a.c, de la ora 19, Stagiunea de Concerte din acest an iși deschide porțile la Sfantu Gheorghe, primii invitați fiind Filarmonica Brașov. Stagiunea de concerte se va susține și anul acesta in cadrul Teatrului Tamasi Aron. Prețul biletelor intregi va fi de 25 de lei, iar cu reducere,…