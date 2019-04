Stiri pe aceeasi tema

- Surse din Politie au declarat pentru MEDIAFAX ca luni, in jurul orei 15.40, politistii l-au prins pe Claudiu Manda pe raza orasului Mihailesti din judetul Giurgiu, conducand cu o viteza de 125km/h, in localitate. Parlamentarul a fost sanctionat cu 1.305 lei si i-a fost suspendat dreptul de a conduce…

- Ieri, 27 martie 2019, in jurul orei 19.00, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe strada Noua din comuna Șona, l-au depistat pe un barbat de 31 de ani, din comuna Sona, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Marti, 26 februarie, politistii rutieri din Baia Sprie, Sisesti si Viseu de Sus au organizat si desfasurat actiuni rutiere pentru reducerea riscului rutier. Actiunile au avut ca scop principal prevenirea si combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere. La activitati au participat si reprezentanti…

- In data de 26.02.2018, in jurul orei 17:25, un echipaj de poliție rutiera s-a sesizat din oficiu cu privire la producerea unui eveniment rutier. Politistii au observat un autoturism cazut intr-un șanț in zona scolii generale Jieț. Din cercetarile efectuate, politistii au stabilit ca, in jurul…