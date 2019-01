Pro TV le-a închis gura marilor rivali! Cum i-a umilit pe cei de la Antena 1 și Kanal D. Lovitură totală Pro TV a rupt gura targului și le-a dat marea lovitura rivalilor sai, Antena 1 și Kanal D. Cei trei au dus o lupta foarte grea in 2018, in topul audiențelor. Fata de 2017, 2018 a fost un an cu schimbari usoare. Pro TV a ramas lider de audienta, dar a inregistrat mici scaderi. De asemenea, posturile de nisa au crescut in anul care tocmai s-a incheiat. Potrivit paginademedia.ro , Pro TV a ramas cel mai urmarit post in prime-time, atat pe publicul din toata tara, cat si la orase si pe comercial. Postul a fost vizionat, in medie, de aproximativ 1,4 milioane de telespectatori in fiecare minut. Daca… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

