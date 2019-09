Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor organizeaza, miercuri, o dezbatere privind rezilierea contractului lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva. La dezbatere au fost invitati ministrul Transporturilor, reprezentanti ai CNAIR si antreprenori. Compania Nationala de Administrare…

- Parlamentul britanic urmeaza sa fie suspendat pe o perioada de cinci saptamani, dupa ce deputatii se vor pronunta prin vot asupra unei motiuni a Guvernului care indeamna la organizarea unor alegeri legislative anticipate, luni seara, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, relateaza…

- Asociatia "Constanta Altfel", lanseaza in dezbatere, in mediul online, doua teme de interes printre constanteni. Asociatia condusa de senatorul Chitac propune locuitorilor urbei sa vina si cu solutii. "Actiunea pe care o propunem are ca scop legitimarea ordinii urbane. Astfel, asteptam de la fiecare…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, marti, ca a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea normelor metodologice de functionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot (SIMPV) si de prevenire a votului ilegal. Potrivit unui comunicat…

- Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina a fost gazda ediției a V-a a concursului de dezbateri "Campina Improptu Open", un eveniment dedicat in acest an aniversarii centenarului liceului. Competiția a reunit 27 de echipe din intreaga țara, in total peste 100 de elevi și profesori coordonatori.…

- Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Campina a fost gazda ediției a V-a a concursului de dezbateri "Campina Improptu Open", un eveniment dedicat in acest an aniversarii centenarului liceului. Competiția a reunit 27 de echipe din intreaga țara, in total peste 100 de elevi și profesori coordonatori.…

- In premiera in istoria Colegiului National "Mircea cel Batran" din Constanta, saptamana trecuta a fost organizata o tabara intensiva de dezbatere de tip "public forum" 2019 Tomis Public Forum Debate Summer Camp, in colaborare cu Liga Urbana de Dezbateri a Orasului New York NYC Urban Debate League sau…

- Preotul Janos Varga a fost transferat de la Biserica Maria Zapezii din Reșița, la Biserica Catolica Sfantul Anton de Padova din Arad, cunoscuta drept Catedrala Catolica. Nascut in 1963 și preot din 1996, Janos Varga va sluji alaturi de preotul paroh, Robert Blenesi, membru al Ordinului Fraților Minori…