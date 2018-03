Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu urmeaza sa se intalneasca joi cu ministrii pe tema descentralizarii, asa cum a anuntat liderul PSD inca de luni, sustinand ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”, informeaza Mediafax.”Au fost mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”aproape toti” ministrii se opun descentralizarii, precizand ca joi va avea o discutie, alaturi de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu toti membrii Executivului pentru ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea s-a declarat nemulțumit, luni, dupa ședința conducerii partidului, de acei colegi miniștri care sunt reticenți in privința descentralizarii. El a aratat ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare,…

- „Au fost mai multe intervenții ale colegilor mei din BPN care s-au referit la o reticența mare din partea membrilor Cabinetului in ceea ce privește descentralizarea, anume ca toți spun ca este foarte buna, dar nu acum. Am rugat-o pe doamna prim-ministru ca joi dupa amiaza sa am și eu o intalnire, o…

- ”Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN care s-au referit la o reticenta mare din partea membrilor Cabinetului in ceea ce priveste descentralizarea, anume ca toti spun ca este foarte buna, dar nu acum. Am rugat-o pe doamna prim-ministru ca joi dupa amiaza sa am si eu o intalnire,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca exista o retincența mare din partea membrilor Cabinetului privind descentralizarea și ca &"aproape toti se opun descentralizarii&" acum, dar este un &"proces care trebuie sa înceapa foarte

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. "Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. ‘Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN care s-au referit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”aproape toti” ministrii se opun descentralizarii, precizand ca joi va avea o discutie, alaturi de liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu toti membrii Executivului pentru ca ”este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede”.

- STIRIPESURSE.RO a publicat un plan al celor de la ALDE, care incearca sa-l impinga pe Calin Popescu Tariceanu in calitatea de prezidențiabil al coaliției de guvernare. Totul a plecat de la un sondaj prezentat de filiala ALDE de la Dolj, sondaj din care rezulta ca Tariceanu este mai bine plasat decat…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, intrebat joi de sondajul realizat de ALDE Dolj, care il da favorit in fata lui Liviu Dragnea intr-o competitie pentru presedintie, a declarat ca nu a luat o decizie in acest sens si ca prezidentiabilul ALDE s-ar putea decide doar dupa o analiza in partid.

- Premierul Viorica Dancila a infirmat, joi, o posibila remaniere guvernamentala, asa cum s-a vehiculat in spatiul public, si a reafirmat ca orice evaluare a membrilor Cabinetului pe care il conduce se va face in cadrul coalitiei. "Aceasta informatie legata de remanierea guvernamentala este…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud Est, la Congresul extraordinar al partidului, care are loc sambata la Sala Palatului din București. Au fost 623 voturi pentru și 8 voturi nule. Sistemul ''ticalos'' trebuie…

- Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a lansat intr-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD . ”Ziua in care președinte va ieși in conferința de presa sa anunțe ca nu o revoca, iși va semna sentința.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca proiectul „nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate”, anuntand ca a fost depus…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, pentru News.ro, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut ceea ce i-au cerut Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar semnalul pe care vrea PSD sa il traga este ca "linia pe care si-au asumat-o politic o vor duce mai departe".…

- Absorbtia fondurilor europene este ingreunata de Legea achizitiilor publice, interesul fiind sa existe o "legislatie mai supla" in acest sens, a declarat joi presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Dragnea a calificat scenariile pe aceasta tema vehiculate in spatiul public ca fiind "niste prostii". "Sunt niste prostii. Asta ca sa apreciez foarte mult aceasta stire sau aceste stiri. Sunt niste prostii. Nu exista asa ceva, nicio discutie in partid, in coalitie, la nivelul prim-ministrului,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, împreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, în contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- PSD și ALDE i-au convocat duminica in ședința pe miniștrii actuali și pe cei propuși pentru a face parte din guvernul Dancila , pentru a discuta despre programul de guvernare si prioritatile legislative ale sesiunii parlamentare urmatoare. Ședința, care are loc cu o zi inainte de votul de luni,…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului guvern, la capatul unei saptamani intense de negocieri cu liderii unor filiale judetene, care incearca sa isi impuna reprezentanti in noul executiv. In pofida avertismentelor presedintelui…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele vor putea…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Componența finala a viitorului Cabinet Dancila este pe cale de a fi decisa in forma sa finala. Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea s-a stabilit ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri din…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionând ca PSD a decis sa-si faca Guvernul &"si nu alte institutii&".

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca în actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la început si cu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3. Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai mult ore, în biroul sau, cu șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu Varujan Vosganian și cu Darius…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern si a spus ca "fiecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea". "Exista posibilitatea, dar fiecare…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…