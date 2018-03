Stiri pe aceeasi tema

- Selecționerul Adrian Boingiu vrea sa surprinda adversarul: diseara ar putea intra trei nume noi fața de victoria fantastica de la debut a naționalei U19, 4-0 cu Serbia. Romania U19 - Suedia U19 se joaca astazi, de la 19:30, și e liveVIDEO pe GSP.ro Selecționerul Romaniei e nehotarat. Pe de-o parte,…

- Perioada de post, pentru persoanele care sunt decise sa-l repecte „ca la carte”, vine cu restrictii alimentare. Fara carne, lapte, oua, adica fara mancare „de dulce”. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne abtinem si de la dulciuri, desi pare greu de crezut ca o prajitura se poate face fara lapte sau…

- Pare de necrezut, insa sa mori este un act "ilegal" in sase orase din aceasta lume. Autoritatile din localitatile cu pricina au decretat ca moartea sau inlesnirea ei trebuie sanctionate cu amenzi si cu...

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile alimentare ale agentilor economici.Actiunile de supraveghere si control desfasurate de inspectorii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Constanta in perioada 12.03.2018 ndash; 16.03.2018, s au…

- O adelescenta de 14 ani din satul Saiț, raionul Caușeni a decedat dupa ce a fost diagnosticata cu pneumonie bilaterala sub o forma grava. La chemarea medicilor i-a fost acordat primul ajutor medical, dar pacienta avea o tensiune foarte joasa și pulsul slab, iar dupa cateva ore pacienta a decedat.

- Problema pensiilor speciale pentru alesii locali este repusa pe tapet, la un an de la ultima incercare de a trece de Parlament o initiativa legislativa. Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL (ulterior, la presiunile conducerii partidului, parlamentarii liberali si-au retras semnaturile, n.r.),…

- Cate linguri de cafea se pun la o ceașca? Cui nu-i place cafeaua la ibric? O cafea excelenta nu poate fi facuta de toata lumea. Cum iese cea mai buna cafeaua la ibric? Se pune apa in ibric...

- Gigi Becali și Ilie Dumitrescu au oferit un moment comic in direct la televizor, dupa ce patronul lui FCSB n-a ințeles o intrebare. Totul a plecat de la declarația lui Edi Iordanescu, antrenorul Astrei, care i-a dat mai multe șanse la titlu lui FCSB: "E mai echipa". Becali a fost intrebat la TV Digi…

- Cand vorbim despre razboiul care se poarta pe șoselele Romaniei ar trebui sa lasam la o parte orice fel de ideologie și sa ne punem de acord cu un lucru: sunt prea mulți morți și trebuie facut ceva in acest sens. Din pacate, miercuri s-a obținut un consens politic pentru a se acționa… invers: senatorii…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 93 voturi pentru, 158 contra si o abtinere, motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL si intitulata „Educati Romania, nu o pesedizati!".

- ATENTIE! NU tine cafeaua la frigider. Desi multe mituri urbane sustin ca spatiul ideal de depozitare a cafelei este frigiderul, acest lucru NU este adevarat. In frigider se va face condens de fiecare data cand deschizi usa, iar astfel cafeaua se va umezi. Pentru a pastra prospetimea cafelei aceasta…

- Modul în care consumam cafeaua de dimineața variaza foarte mult de la o zona de le Glob la alta. În timp ce unii prefera bautura foarte dulce și cu sirop, lapte, sau frișca, altora le place doar cafeaua neagra.

- Esecul demersurilor ONU pentru adoptarea unei rezolutii asupra Yemenului critice la adresa Teheranului reprezinta un nou esec pentru SUA, au precizat, ieri, autoritațile iraniene, informeaza AFP. Rusia a...

- O mulțime de doamne și domnișoare sunt fascinate de parul ei lung și stralucitor, pentru ca multe doar viseaza sa arate ca ea. Vorbim despre prezentatoarea Corina Caragea, care le spune romanilor in fiecare seara care sunt cele mai proaspete știri sportive. Corina susține ca toata lumea o intreaba care…

- In ciuda beneficiilor aduse de cafea, aceasta devine nociva atunci cind este consumata pe stomacul gol. Iata ce se intimpla atunci cind in cafea adaugi lapte. Cafeaua este o sursa importanta de antioxidanți foarte eficienți in privinta unor boli maligne cum ar fi cancerul de colon. De asemenea, cafeaua…

- Parintii au inceput sa acorde mai mare atentie problemelor dentare ale copiilor, astfel ca numarul copiilor cu varsta pana in trei ani s-a triplat in ultimii doi ani, fata de perioada 2014-2015, 22 la suta dintre copiii care merg la stomatolog avand mai putin de 3 ani, varsta recomandata pentru prima…

- Lovitura de teatru intr-un dosar greu! Mai exact, procurorul Lucian Dolcu, de la DNA Timisoara, a semnat ordonanta de clasare a unui dosar in care erau vizati deputatul PMP Cornel Samartinean, fost director la Aeroportul International Timisoara, fostul deputat si vicepresedinte PDL Alin Popoviciu si…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Senatul a fost prima camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.…

- Este Laura Codruța Kovesi prezidențiabila? Ei bine, scriitorul Gabriel Liiceanu o vede pe Kovesi președintele Romaniei. Acesta a facut afirmația la emisiunea „In fața ta” de la Digi 24, raspunzand la o intrebare a moderatorilor Claudiu Pandaru și Florin Negruțiu, ca șefa Direcției Naționale Anticorupție…

- Savantii americani de la Universitatea Michigan afirma ca branza este asemanatoare drogurilor, din cauza unei substante chimice denumita "caseina", care genereaza dependenta si activeaza aceleasi regiuni cerebrale.

- Ambasadorul francez la ONU, Francois Delattre, a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU ca executiile in masa contra minoritatii musulmane rohingya din Myanmar relatate de Reuters 'ar putea constitui crime impotriva umanitatii' si a cerut eliberarea a doi jurnalisti Reuters retinuti…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire a generalului Paul Selva, vicepresedintele The Joint Chiefs of Staff, pe tema scenariilor referitoare la posibilele razboaie cu Rusia si China, care sunt considerate la Washington drept principalii concurenti pe scena internationala.Adevarul:…

- Cea mai mare problema ridicata de oameni, atunci cand citesc articolele mele despre schimbat stilul de alimentație, este cea a dulciurilor. Și le spun mereu ca masura este cheia in toate și apropierea...

- Florin Piersic si Angela Similea au format in anii '80 cel mai frumos cuplu de pe scena, iar in viata reala au trait o poveste de dragoste interzisa. Ambii erau casatoriti. De la spectacolele care ii aducea pe aceeasi scena si pana la dragoste nu a fost decat un pas. "Cu Angela am fost intr-un…

- Consumul cafelei cu lapte a fost aprig dezbatut, iar majoritatea oamenilor cred ca este daunator sanatatii, lucru total gresit. Astfel, conform ultimelor studii in domeniu, cafeaua cu lapte este la fel de sanatoasa precum cea fara lapte, iar organismul uman nu are de suferit. Acest mit a…

- Mod de preparare Mini tarte cu struguriAluat Intr-un bol punem 300 g faina, zaharul, zaharul vanilat, sare, facem o gaura in mijloc adaugam galbenusurile, untura la temperatura camerei si incepem sa framantam un aluat omogen (daca este nevoie mai adaugam faina) invelim in folie alimentara…

- Razvan Marin ( de ani) a fost integralist in derby-ul dintre Standard și Anderlecht, scor 3-3, pasand decisiv la ultimul gol al partidei. Razvan Marin continua evoluțiile excelente la Standard. De data asta a fost a decisiv in egalul scos de Standard Liege in fața campioanei Anderlecht, pasand decisiv…

- Efecte daunatoare grave ale cafelei. Bauta dimineata, pe stomacul gol, este un adevarat pericol pentru sanatate. Specialistii ne invata ce trebuie sa facem pentru a evita aceste efecte nocive. Multe persoane isi incep ziua cu o cafea consumata direct pe stomacul gol, imediat cum se trezesc. A devenit…

- Ilie Dumitrescu l-a contrazis și a fost ironic cu Anghel Iordanescu, dupa ce fostul selecționer a declarat pentru GSP.ro ca Romania poate caștiga grupa din Liga Națiunilor. "Pe mine ma amuza copios treaba asta ca Serbia nu mai este ce a fost. Iordanescu era detașat și relaxat la telefon și nu știu daca…

- Seara trecuta, cine nu a mers la Capitala, a protestat la Pitesti, in Piata Vasile Milea. La protest au participat aproximativ 100 de persoane. Protestul a fost unul contra legilor justitiei si contra PSD. Ultima actualizare: Duminica, 21 Ianuarie 2018 07:22

- Cafeaua este fara doar si poate una dintre cele mai consumate bauturi din intreaga lume avand in vedere ca zilnic, milioane de oameni de pe planeta aleg sa isi inceapa diminetile savurand o ceasca de cafea. Am putea chiar spune ca momentul savurarii cafelei a devenit o traditie universala datorita faptului…

- Un creier în miniatura, un craniu si par au fost descoperite în interiorul unei tumori care crestea în ovarul unei tinere de 16 ani. Tumoarea a fost descoperita atunci când adolescenta, din Japonia, a efectuat o operatie pentru îndepartarea apendicelui, relateaza…

- Viata ar fi mult mai simpla, daca oamenii rai ar purta haine negre iar cei buni s-ar imbraca in alb, insa viata nu este simpla, deci nu putem avea astfel de asteptari. Rautatea exista si nu trebuie sa dezbatem prea multe teorii pentru a constientiza acest aspect. Exista oameni care poarta masti si…

- Apare un element nou in discursul PSD. A intrat oarecum fraudulos, lansat cu totul pe neasteptate de premierul Mihai Tudose. Nu a fost discutat intai cu conducerea partidului, cu Liviu Dragnea. Din moment ce s-a convocat de urgenta o sedinta CEx inseamna ca a cazut ca un trasnet. Mihai Tudose propune…

- Este vorba de o lege care permite soferilor sa-si alimenteze singuri masina fara ca cei de la statia peco sa primeasca o amenda ca nu sunt ajutati. In anul 1950 americanii au interzis alimentarea proprie a masinii pentru a reduce riscul unor probleme de ordin de siguranta. Conform…

- Medicii de familie au intrat in a doua zi de protest, refuzand in continuare sa presteze servicii decontate de stat. Cu toate acestea, manifestarea de nemultumire a “halatelor albe” nu pare sa produca prea mari nemultumiri in randul pacientilor. Conform reprezentantilor Casei Judetene a Asigurarilor…

- Cafeaua este, la nivel mondial, una dintre cele mai populare bauturi, fiind rapid acceptata in fiecare tara in care a inceput sa fie comercializata. Totusi, in unele cazuri, a fost vazuta initial ca un pericol pentru sanatate. Acesta a fost si cazul Suediei unde, in 1764, a fost emis un edict regal…

- Miercuri dimineața, medicii de familie s-au intalnit cu reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brașov, in plina criza legata de semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor. Medicii de familie au informat conducerea CJAS Brașov de faptul ca nu vor renunța la proteste…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie din Romania au transmis, miercuri, ca ”s-a ajuns la momentul zero” si ca jumatate dintre cabinetele din tara functioneaza in afara contractelor cu Casa de Asigurari de Sanatate. Medicii de familie considera ca au primit doar ”promisiuni neonorate”,…

- Speriați de anunțul ca medicii de familie nu mai elibereaza rețete și trimiteri, mulți dintre buzoieni s-au intors din drum ori și-au reprogramat vizita la cabinetele medicale. In realitate insa, medicii din Buzau au semnat actele prin care iși prelungesc [...] citește mai mult Post-ul Au facut cale-intoarsa…

- Un barbat a leșinat intr-un autobuz al liniei 330. In dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, a avut loc un incident șocant și revoltator intr-un autobuz al liniei 330 din Capitala. La un moment dat, i s-a facut rau unui calator, iar șoferul a oprit autobuzul și a anunțat ca nu mai pleaca pana la sosirea…

- Revelionul s-a sfarșit tragic pentru un barbat de 34 de ani din Bumbata. Plecat in ospeție la un prieten de-al sau din aceeași localitate, nu s-a mai intors acasa. Prietenul sau, un tanar de 25 de ani, l-a omorat. Potrivit surselor MediaNews, victima, in varsta de 34 de ani, a venit in ospeție la suspect.…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatul a fost adus din Penitenciarul Colibasi in stare critica,…

- Lista de candidați la șefia FRF in opinia lui Mircea Sandu. ”Oricare dintre ei il poate bate pe Razvan Burleanu”, crede fostul președinte. Mircea Sandu stie cine il poate inlocui pe Razvan Burleanu. Alegerile pentru postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal vor avea anul viitor. „Cinci nume…

- Directorul medical al spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Mihnea Hurmuzache, a declarat, joi, ca in urma cu mai multe zile, la o ferma din localitatea Gorban, muncitorii au sacrificat o vaca cu un comportament ciudat, iar in urma analizelor s-a constatat ca animalul era infectat cu rabie.…

- In 2005, pe cand avea 67 de ani, Adriana Iliescu a ramas insarcinata prin inseminare artificiala, iar mai apoi a adus pe lume o fetita perfect sanatoasa, Eliza, scrie cancan.ro. Sarcina profesoarei a starnit o adevarata revolta in randul oamenilor de rand, carora li s-a parut ca este ingrizitor ca…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, batranul punea lemne pe foc, cand i s-a facut rau și a cazut pe soba. Ușa de la soba era deschisa, iar hainele i s-au aprins. Rudele barbatului au intervenit și au reușit sa stinga focul inainte ca acesta sa se extinda, insa victima a suferit arsuri de…