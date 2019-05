Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a pierdut la un vot alegerile europarlamentare in municipiu. Astfel, PSD a obținut in fieful lui Marcel Romanescu 23,81%, iar PNL 22,61%. Primarul liberal, Marcel Romanescu susține ca este totuși mulțumit cel puțin in ceea ce privește participarea la vot. Edilul…

- Alianta USR-PLUS a obtinut rezultate peste asteptari la alegerile europarlamentare care au avut loc duminica, 26 mai. Rezultatele i-au incurajat pe liderii USR-PLUS sa ia o decizie importanta pentru viitorul Aliantei.

- Primaria Sectorului 2 demareaza un amplu program GRATUIT de reabilitare a lifturilor in blocurile de locuinte din sector. In acest sens, Consiliul Local Sector 2 a aprobat deja documentul cadru Program de investitii "Reabilitarea ascensoarelor din blocurile reabilitate termic in scopul cresterii eficientei…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, si secretarul general al acestei formatiuni politice, Ion Mocioalca, s-au intalnit, miercuri, in sala de sedinte a Primariei Bocsa, cu primarul orasului, precum si cu salariati ai institutiei, cu care au purtat discutii despre accesarea si derularea de fonduri europene,…

- Candidatul independent la alegerile europarlamentare, George Simion, aflat intr-un tur al țarii, va fi prezent miercuri, 8 mai, in județul Alba. In cadrul vizitei, Simion va prezenta obiectivele și viziunea sa cu privire la situația actuala și viitoare a Romaniei, va pune in discuție cu susținatorii…

- Florinel Țuila, edilul PSD al comunei Catunele, nu mai are nicio reținere la adresa partidului pentru care a candidat in 2016. Edilul și-a aratat, pe fața, apropierea fața de ALDE, iar ieri a plantat panseluțe alaturi de unul dintre consilierii acestui partid politic chiar in fața primariei…

- „Este o doamna cumsecade! Am intalnit-o la concertul de muzica religioasa si mi-a facut o impresie buna! Ii cunosc familia si stiu ca-s oameni onesti!”, cu astfel de expresii a fost primita, la Somcuta Mare, Crina Chilat, candidat pe listele PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Lapuseanca…

- Un primar din județul Botoșani a reușit sa reduca numarul asistaților social din comuna de la 382 la 8. Edilul a adus, pe fonduri elvețiene, un psiholog, cu ajutorul caruia a aflat ca asistații social sunt deprimați și nu cunosc beneficiile angajarii, apoi le-a gasit locuri de munca. Primarul comunei…